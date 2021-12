NFT : Un volume phénoménal de ventes rapporte 23 millions à Adidas !

Le géant des vêtements de sport Adidas a gagné 23,4 millions de dollars en un seul après-midi grâce à son premier « Dans le métavers«

Le volume phénoménal des ventes de la collection au cours des dernières 24 heures l’a propulsé tout en haut du classement des projets NFT les plus tendance en ce moment, d’après CryptoSlam.

L’événement a été réalisé en collaboration avec le Bored Ape Yacht Club, le créateur de PUNKS Comic NFT, Pixel Vault, et un collectionneur privé de NFT (gmoney). Adidas a dévoilé ces plans pour la première fois au début du mois de décembre lorsqu’il a a acheté un Bored Ape Yacht Club et l’a habillé de vêtements Adidas.

Il y avait un total de 30 000 NFT Adidas Originals à gagner, frappés sur la blockchain Ethereum, dont 20 000 ont été offerts en premier lieu aux détenteurs de NFT Pixel Vault, Bored Ape ou Mutant Ape, et aux détenteurs de gmoney ou Adidas Originals POAPs, basés sur Ethereum.

La société de vêtements de sport a d’abord tweeté au sujet de leur mystérieux jeton POAP. le mois dernier bien qu’il ne semble pas commémorer un événement particulier.

Les choses sont devenues plus claires quand Adidas a annoncé sa vente d’accès anticipé. En l’espace d’un après-midi, les 20 000 jetons d’accès anticipé ont été vendus.

C’est là que ça devient intéressant. Sur les 10 000 jetons restants, « Adidas et ses partenaires » en ont gardé 380 pour des « événements futurs » et ont mis les 9 620 restants à la disposition du public à raison de deux par client. Ils ont été vendus en moins d’une seconde.

Un client a réussi à contourner le plafond en déployant un contrat intelligent personnalisé qui a généré 165 sous-contrats intelligents, chacun avec une adresse unique, pour monnayer deux NFT chacun à partir du contrat intelligent d’Adidas en une seule transaction, avant d’envoyer les 330 jetons à l’adresse ETH principale du créateur.

Montana Wong, ingénieur en blockchain, a fourni une description de la procédure. sur Twitter.

Adidas dropped their first NFT today.

The sale was capped at a max of 2 items per person and it sold out in less than a second

One person was able to purchase 330 in a single transaction using a custom smart contract

Quick 🧵 on how they did it

— Montana Wong (@Montana_Wong) December 18, 2021