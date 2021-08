Ni bitcoin ni ethereum, voici les cinq cryptomonnaies qui connaîtront la plus forte croissance en 2021

Le marché des crypto-monnaies, en particulier le bitcoin, a maintenant connu quatre semaines de gains et s’est remis de l’effondrement des prix des crypto-monnaies en mai, et leurs valorisations ont augmenté de manière significative par rapport aux niveaux de janvier.

Mais en dehors des trois principales cryptos par capitalisation boursière, le bitcoin, avec près de 900 milliards, l’ethereum, avec près de 400 milliards et le tether, qui dépasse les 60 milliards, cinq autres tokens ont connu une croissance entre 10 et 15 fois supérieure.

Selon les données présentées par CoinMarketCap, alors que tous les regards étaient tournés vers le top 3, cinq autres cryptos ont connu une croissance plus importante en 2021. Sans aller plus loin, la capitalisation boursière du dogecoin a grimpé de 4 600 % depuis août dernier ; Uniswap et Binance Coin suivent avec un bond de 1 000 %.

Les données montrent que le dogecoin est la monnaie numérique qui connaît la plus forte croissance dans l’espace cryptographique cette année. En janvier, la capitalisation boursière de la pièce inspirée des mèmes de chiens s’élevait à environ 600 millions de dollars. Un mois plus tard, après que le PDG de Tesla, Elon Musk, et le rappeur Snoop Dogg ont envoyé une flopée de tweets sur le jeton, sa popularité est montée en flèche, faisant atteindre à Dogecoin une capitalisation boursière record.

En raison de la hausse de son prix, la monnaie mème originale s’est classée au huitième rang des crypto-monnaies par capitalisation boursière et au quatrième rang des crypto-monnaies les plus échangées en juillet.

Par rapport aux principales crypto-monnaies, Uniswap a un prix nettement inférieur. Toutefois, la dixième monnaie numérique au monde suit le dogecoin en termes de croissance de la valeur du marché. Les statistiques montrent que la capitalisation boursière d’Uniswap a augmenté de 1 028 % sur l’année, passant de 1,4 milliard de dollars en janvier à 17,5 milliards de dollars.

La pièce de Binance a connu la troisième plus forte augmentation au cours des huit derniers mois, sa capitalisation boursière ayant augmenté de 992 % pour atteindre 65 milliards de dollars au cours de cette période, concurrençant frontalement le tether pour la troisième place des cryptomonnaies les plus valorisées.

Cardano et XRP coin complètent le top 5 en termes de croissance de la valeur du marché. En janvier, la valeur de Cardano était de 5,6 milliards de dollars. Ce chiffre a augmenté d’un impressionnant 728 % depuis lors, pour atteindre 56 milliards de dollars. La capitalisation boursière de l’USD Coin, qui clôt la liste des cryptomonnaies ayant connu la plus forte croissance sur l’année, a grimpé de 626 % au cours de cette période.

Quant à l’ethereum, il a connu une augmentation massive de 310 % depuis le début de l’année, plaçant la deuxième plus grande crypto-monnaie du monde à la sixième place de cette liste. Ripple, tether et polkadot suivent avec une croissance de la capitalisation boursière de 256%, 194% et 149% au cours des 12 derniers mois, respectivement.

Le bitcoin, a paradoxalement connu la plus faible croissance de sa capitalisation boursière parmi les dix premières monnaies numériques.