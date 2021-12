Nike s’attaque au Metaverse en rachetant NFT Sneaker Studio

Prêt à faire un pas de plus dans le métavers, Nike a annoncé aujourd’hui l’acquisition du studio de sneakers NFT. RTFKT Studios un studio d’art numérique spécialisé dans les NFTs sur le thème des baskets et des objets de collection.

« Nous acquérons une équipe de créateurs très talentueux avec une marque authentique et connectée« , a déclaré le président et directeur général de Nike, John Donahoe, dans un communiqué. communiqué de presse. « Notre plan est d’investir dans la marque RTFKT, de servir et de développer leur communauté innovante et créative et d’étendre l’empreinte et les capacités numériques de Nike. »

Cette acquisition fait entrer Nike plus fermement dans le branding basé sur la blockchain et le metaverse, une version de l’internet qui mélangera la réalité virtuelle et augmentée avec l’informatique traditionnelle.

En novembre, la société à l’origine de « Just Do It » a lancé NIKELAND, en collaborant avec Roblox pour un monde immersif en 3D. Le même mois, Nike a soumis quatre demandes de dépôt de marques de produits virtuels auprès de l’Office américain des brevets et des marques de commerce.

Mais Nike ne sera pas la seule entreprise de chaussures et de vêtements dans le métavers. Au début du mois, Adidas a annoncé qu’elle avait acheté un Bored Ape Yacht Club NFT pour 46 ETH, soit un peu plus de 156 000 dollars à l’époque. Adidas collabore avec les créateurs de Bored Ape. Yuga Labs et d’autres pour entrer dans le métavers.

« Lorsque nous avons commencé, nous nous sommes amusés à concevoir des baskets inspirées par des jeux vidéo, à créer du contenu dope et à toujours essayer d’innover« , a écrit le cofondateur de RTFKT, Chris Le, qui se fait appeler ClegFX sur Twitter. « Nike a toujours été notre inspiration. C’est le début d’un nouveau chapitre de l’histoire de RTFKT.«