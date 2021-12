Nos prévisions pour le marché des crypto-monnaies en 2022

2021 a été une année positive pour le marché des crypto-monnaies. Avec cette tendance, on s’attend à ce qu’elle se poursuive, mais la possibilité d’une chute est toujours présente et 2022 est sur le point de commencer et pourrait apporter des changements majeurs sur le marché.

À ce stade, les fanatiques des crypto-monnaies affirment que l’avenir de l’économie est numérique et que tout sera bientôt lié aux actifs financiers numériques. Pour eux, la tendance à la hausse va se poursuivre pendant longtemps, tant que la bulle n’éclate pas, une éventualité qui génère une certaine crainte chez les utilisateurs, mais qui ne les empêche pas d’investir dans les crypto-monnaies.

Quoi qu’il en soit, que le prix des crypto-monnaies continue à augmenter ou à baisser, il est certain que les actifs numériques feront l’objet d’une grande attention au cours de l’année à venir. Ce n’est un secret pour personne que 2021 a été une année positive pour le marché des crypto-monnaies. À un moment donné, la valeur du marché global des crypto-monnaies a réussi à atteindre 3 000 milliards de dollars, ce qui en fait le point le plus élevé de l’histoire.

Tout au long de l’année 2021, le Bitcoin et l’Ethereum sont restés les crypto-monnaies les plus populaires, atteignant de nouveaux sommets. Mais ce ne sont pas les seules stars, 2021 a apporté deux crypto-monnaies mèmes qui sont devenues trending. L’un est le Dogecoin qui est le préféré d’Elon Musk, et l’autre est le Shiba Inu.

Bien que l’on puisse discuter de la question de savoir si l’utilisation des crypto-monnaies est une bonne chose, une arnaque ou un danger, le fait est qu’elle a attiré l’attention de tout l’Internet au cours de l’année 2021 et que cette tendance pourrait se prolonger en 2022.

La prospérité du marché ne concernait pas seulement les crypto-monnaies, mais aussi les échanges d’actifs numériques. Au cours de l’année 2021, Coinbase est devenue la première entreprise du secteur des crypto-monnaies à grande échelle à être cotée en bourse aux États-Unis, une étape plutôt importante pour le marché des crypto-monnaies.

Avec tout ce mouvement, il fallait s’attendre à ce que les régulateurs commencent à avoir plus de poids dans les crypto-monnaies. Les régulateurs de différents pays ont conçu des plans, imposé des interdictions et parfois encouragé l’utilisation des crypto-monnaies, comme dans le cas du Salvador, qui a fait du bitcoin une monnaie légale.

Tout ce qui précède montre que 2021 a été une grande année, et avec ce précédent, il y a toujours beaucoup de questions sur l’année à venir. Dans cette optique, voici les prévisions du marché des crypto-monnaies pour 2022.

Une nouvelle réglementation arrive

S’il existait une réglementation appropriée pour les crypto-monnaies, le marché serait beaucoup plus avancé et il est probable que d’ici 2022, ce sera le cas. La question de la réglementation a déjà commencé à infuser en 2021. De nombreux régulateurs ont commencé à discuter des crypto-monnaies et les perspectives sont plutôt positives.

Selon Patrick Haggerty, directeur d’une société d’investissement et de conseil en services financiers Klaros Gropuo, les régulateurs financiers sont sur le point de publier un certain nombre de nouveaux règlements et de mesures réglementaires. Ces mesures pourraient susciter le mécontentement d’un certain groupe d’investisseurs, mais elles finiront par aider le marché et par le pousser à rendre les crypto-monnaies beaucoup plus accessibles, sûres et utilisées.

Mais nous ne pouvons pas oublier que la question de la réglementation a toujours été un grand point d’interrogation dans le domaine des crypto-monnaies. En effet, il n’existe toujours pas de classification ou de définition claire et objective des crypto-monnaies. On ne sait toujours pas s’il faut les classer comme une marchandise, un actif de valeur ou un autre type de produit ayant ses propres caractéristiques.

Bien que des progrès soient accomplis, il reste encore beaucoup, beaucoup de questions à résoudre. Mais ce qui est certain, c’est que la position prise par la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes est assez forte et qu’elle est liée à un examen plus approfondi.

Le problème qui persiste, et qui semble devoir persister, est le manque d’informations sur le fonctionnement, la nature et l’utilité de ces produits, etc. L’une des principales raisons pour lesquelles les régulateurs n’ont pas réglementé les crypto-monnaies est qu’ils ne les connaissent pas suffisamment pour créer une réglementation adéquate.

Certains pays ont essayé d’inclure les crypto-monnaies dans les réglementations existantes, le problème étant que les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies sont très différentes. Chacun répond à une structure, une forme d’utilisation et un système différents. C’est pourquoi les tentatives de réglementation n’ont pas été aussi fructueuses. Il est probable que l’année prochaine verra le début d’un processus de recherche pour déterminer avec certitude comment réglementer les crypto-monnaies.

Les femmes investiront davantage dans les crypto-monnaies

Selon un rapport publié cette année sur la classe des investisseurs américains, il a été déterminé que la majorité des investisseurs en crypto-monnaies étaient des hommes, et que leur âge moyen était de 38 ans.

Cette étude a également révélé que près de deux tiers des adultes américains sont curieux d’investir dans les crypto-monnaies, mais n’ont pas souhaité s’informer pleinement à ce sujet. Il est intéressant de noter que 53 % de ces citoyens adultes sont des femmes, ce qui représente un grand nombre de personnes qui pourraient bientôt rejoindre le marché.

En outre, il a été constaté qu’actuellement, seuls 26 % des détenteurs de crypto-monnaies sont des femmes. Connaissant ces données, les plates-formes d’investissement et les personnes désireuses d’attirer davantage de personnes sur le marché vont certainement commencer à concevoir des stratégies pour attirer davantage de femmes. Le nombre de femmes détentrices de crypto-monnaies devrait augmenter d’ici 2022.

Les paiements en crypto-monnaies vont se banaliser

Bien qu’il y a quelques années, on fantasmait sur les paiements en crypto-monnaies pour les biens et les services, il semblait que cela prendrait beaucoup de temps pour se produire, mais la tendance a radicalement changé. En 2021, nous avons vu de plus en plus de petites entreprises commencer à accepter les paiements en crypto-monnaies.

Récemment, une chaîne de cinéma a commencé à accepter les paiements en Ethereum, Bitcoin Cash, Bicoin et Litecoin pour payer les billets de cinéma. Cela s’est également produit dans les pays d’Amérique latine. Dans le cas du Venezuela, de nombreuses petites entreprises acceptent les paiements en bitcoin, Etherum et autres crypto-monnaies.

Cela est lié au fait qu’un grand nombre de consommateurs sont très portés sur le monde des crypto-monnaies, dont beaucoup sont des millennials ou la génération Z et sont intéressés par des paiements rapides, sécurisés et plus pratiques. Comme beaucoup d’entre eux mènent une vie numérique, ils veulent aller plus loin et l’appliquer également à l’économie.

Les consommateurs remarquent plusieurs avantages de l’utilisation des crypto-monnaies pour effectuer des paiements, comme l’élimination des frais de carte de crédit, ce qui pourrait avoir un impact sur les commerces. S’il est moins cher d’effectuer des transactions avec des crypto-monnaies, il faut s’attendre à ce que beaucoup d’autres personnes veuillent s’y joindre, et c’est quelque chose que nous verrons progresser en 2022.

La bulle pourrait éclater

Si beaucoup considèrent les crypto-monnaies comme l’avenir de l’économie mondiale, un grand groupe de personnes n’est pas d’accord. De nombreux spécialistes du marché et économistes affirment que le marché des crypto-monnaies est très similaire à d’autres bulles de marché et le problème est qu’à un moment donné, elles éclatent, parfois sans même que l’on puisse le voir venir et cela finit par causer de graves problèmes économiques.

En fait, certains « experts » estiment que 2022 sera l’année définitive du début de la fin du marché de la crypto avec le début du krach.

Si de nombreux pays décident d’imposer des réglementations restrictives aux crypto-monnaies, cela pourrait être le début d’une période très sombre pour le marché. Nous l’avons déjà constaté à petite échelle avec le cas de la Chine. Après que la Chine a interdit l’utilisation des crypto-monnaies, la valeur des crypto-monnaies les plus importantes sur le marché a commencé à chuter fortement.

Bien que le marché se soit redressé peu après, il est facile de voir comment un changement de réglementation peut entraîner de graves crises. Et cela ne s’est produit que dans un seul pays – si la tendance se propage au niveau mondial et dans les grandes économies, l’avenir du marché pourrait être désastreux. Le fait est que jusqu’à présent, rien n’est gravé dans le marbre, tout peut arriver, d’une chute définitive à de nouveaux sommets pour le bitcoin, l’Ethereum et le dogecoin, mais pour savoir ce qui va se passer, il faut attendre.