Nu Cypher gagne 400% avant la fusion avec KEEP

Le réseau NuCypher fête son premier anniversaire d’une manière extraordinaire. Une nouvelle concernant la pièce NU a propulsé le jeton vers de nouveaux sommets incroyables aujourd’hui, avec des gains de plus de 400% et un nouveau sommet historique. Il semble que cet élan impressionnant soit l’œuvre d’une nouvelle annonce concernant sa fusion tant attendue avec un autre réseau cryptographique.

NuCypher est un produit blockchain qui se concentre sur la protection de la vie privée pour ses utilisateurs. Il fournit aux utilisateurs des services de cryptage qu’ils peuvent utiliser sur un certain nombre de blockchains différentes. En utilisant NuCypher, les utilisateurs peuvent partager des données privées entre eux sur une blockchain publique, éliminant ainsi le besoin d’un réseau privé. Les utilisateurs peuvent également mettre en jeu leurs jetons NU afin de faire fonctionner des nœuds pour le projet, ce qui permet d’obtenir davantage de NU.

En juin dernier, NuCypher a annoncé une fusion avec le réseau Keep, un autre projet visant à fournir aux utilisateurs un moyen de partager des données privées sur un grand livre public.

Les projets annoncent la refonte à venir comme une « fusion dure« , un jeu de mot sur la mise à niveau plus commune « hard fork« . Cette fusion verra KEEP et NU fusionner en un seul protocole appelé Threshold, soutenu par un jeton appelé « T« . Les communautés KEEP et NU ont toutes deux approuvé la fusion par vote au cours de l’été. Depuis lors, une organisation autonome décentralisée (DAO) a été créée pour gérer la transition. Ce groupe démocratique décide de l’attribution de T aux détenteurs de KEEP et NU, ainsi que d’autres détails de la fusion.

NuCypher atteint de nouveaux sommets historiques avant la mise à jour de la fusion.

Une fusion dans le domaine de la blockchain est une chose très inhabituelle et nouvelle ; les investisseurs sont impatients de voir où le mouvement va mener les réseaux. Aujourd’hui, ils vont avoir un aperçu de la façon dont cet événement va se produire. Pour célébrer le premier anniversaire de NU, KEEP et les développeurs de NU se réunissent pour répondre aux questions des investisseurs sur le projet Threshold à venir.

The @mstable_ proposal to add a tBTC v2 Feeder pool passed with 100% approval 👑🚨 More info on deployment of the new pool will be shared next week. In the meantime, join us and @NuCypher today at 3pm ET for a tBTC v2 AMA in the mStable discord server. — Keep #tBTC (@keep_project) October 15, 2021

Le volume des transactions de NU a augmenté de près de 20 000 % au cours des dernières 24 heures ; plus de 2 milliards de dollars de NU changent de mains, soit le double de la capitalisation boursière du réseau. En effet, le prix du NU monte également en flèche ; il est actuellement en hausse de 400 %. Plus tôt dans la matinée, le jeton a connu une augmentation de 1 100 %, ce qui a porté NU à un sommet historique de 3,58 $.