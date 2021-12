OpenSea : Le jeton SOS d’OpenDAO s’effondre de 64 % depuis son lancement

Après avoir atteint un sommet historique de 0,00001108 $ un jour après l’airdrop, le jeton SOS s’est effondré, il a chuté de 64 % depuis lors, selon CoinGecko.

Le jeton SOS a été distribué à tous les utilisateurs de la place de marché NFT OpenSea. Jusqu’à présent, plus de 39 trillions de jetons ont été réclamés par les utilisateurs, soit près de 10 milliards, soit 80% de la somme prévue pour l’airdrop.

La quantité de jetons SOS que chaque personne gagnait était basée sur la quantité d’argent qu’elle avait dépensé sur OpenSea.

Aujourd’hui, le jeton s’est effondré malgré une série de listing (Kucoin par exemple) et de partenariats liées à NFT, comme par exemple avec X. La place de marché a tweeté que SOS pourrait être utilisé comme moyen de paiement.

Proud to partner with OpenDAO and ensure that X Marketplace belongs to the creators and collectors

25% of our token supply will be given to staked $SOS holders over the next 4 years, rewarding those who are long term committed. veX holders share 100% of the X Marketplace fees. pic.twitter.com/79sV4Upuma

— X (@Xdotxyz) December 27, 2021