Opera va intégrer la blockchain Polygon dans son navigateur Web3-Ready

Opera est actuellement confronté à la concurrence de Brave, un navigateur qui cherche s’imposer dans l’industrie de la crypto-monnaie et le web3.

Opera a annoncé un nouveau partenariat avec Polygon, une plateforme de mise à l’échelle Ethereum qui embarque des millions d’utilisateurs sur Web3, afin de s’assurer que son navigateur Web3-ready et son portefeuille de crypto-monnaie intégré sur Android soient intégrés dans la blockchain Polygon. Cela permettra aux utilisateurs d’Opera d’accéder à environ 3000 dApps présentes sur le réseau Polygon.

Opera will integrate @0xPolygon dapps and MATIC in its browser in Q1 2022! 🚀 Get ready to benefit from the fast, scalable & low fee environment and access over 3,000 DApps on the Polygon network. Learn more: https://t.co/EK3Y9ZPreq pic.twitter.com/0pEf7PafGB — Opera (@opera) December 22, 2021

Cette intégration devrait prendre effet à partir du premier trimestre de 2022 et permettra aux utilisateurs d’effectuer des transactions dans la monnaie native de Polygon, MATIC. Cela s’inscrit dans la stratégie d’Opera visant à éliminer les obstacles tels que les mots de passe associés à l’utilisation de crypto-monnaies. Polygon est connu pour sa rapidité, son évolutivité et ses frais très bas, ce qui en fait une solution de mise à l’échelle Ethereum de niveau 2 très populaire parmi les développeurs et les utilisateurs, compte tenu de l’augmentation des frais de gaz d’Ethereum.

Have you tried Opera’s built-in Crypto Wallet? Jump right into the world of Crypto and Web 3 Today within 30 seconds! 30 seconds counting down⏳:https://t.co/hg7mAJjogd pic.twitter.com/mCr2wVIS4k — Opera (@opera) December 20, 2021

Selon Jorgen Arnesen, EVP Mobile d’Opera, l’intégration permettra de supprimer les défis auxquels les amateurs de crypto sont confrontés. « Notre coopération avec Polygon nous permettra de supprimer le plus grand défi auquel les crypto-enthousiastes sont actuellement confrontés : les frais de gaz élevés et la lenteur des transactions. Nous sommes ravis de donner accès aux dApps Polygon et au jeton MATIC de manière transparente et directement dans notre navigateur mobile« , a-t-il déclaré.

En dehors d’Ethereum, Polygon héberge plus de jeux et de dApps NFT que toute autre chaîne. De plus, la riche gamme de dApps Ethereum Web3 sera connectée aux utilisateurs d’Opera. Dès à présent, le portefeuille cryptographique non gardien d’Opera prend en charge l’API Ethereum Web3, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent interagir de manière transparente avec ces dApps.

Arjun Kalsy, vice-président de la croissance de polygon a également salué ce partenariat. « Grâce à cette intégration, les centaines de millions d’utilisateurs actifs mensuels d’Opera pourront découvrir l’écosystème d’applications florissant de Polygon et la meilleure technologie Web3 de sa catégorie. Polygon a commencé avec le rêve de permettre l’adoption massive de la technologie blockchain et nous sommes ravis de travailler avec des partenaires alignés sur la même vision « , a-t-il déclaré.

À partir de l’année prochaine, les utilisateurs d’Opera auront accès aux dApps de premier ordre de Polygon, notamment Aave, Balancer, Curve, Sushiswap et Kyber. Ils pourront également accéder aux plateformes NFT et aux jeux blockchain tels que The Sandbox, Decentraland, Opensea, Somnium space et Decentral games.

Tout récemment, Opera a annoncé un partenariat avec Solana pour que les utilisateurs de son navigateur aient accès aux dApps de Solana. Cela fait d’Opera le premier navigateur à prendre en charge les apps basées sur Solana.

Opera joins forces with @Solana!🚀 The integration will enable Opera Android users to enjoy seamless access to Solana DApps alongside low-fees and fast transactions within the ecosystem. You’ll be able to access it through Opera in Q1 2022. Learn more: https://t.co/XRkHUSYrLZ pic.twitter.com/viRDwpQwEq — Opera (@opera) December 10, 2021

Opera est actuellement confronté à une concurrence de Brave qui prévoit également de prendre en charge Solana l’année prochaine. Opera construit des navigateurs depuis 25 ans en tant qu’innovateur mondial du web. Il tire désormais parti de sa marque et de ses utilisateurs pour étendre ses activités à un nouveau segment.