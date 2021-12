Ozzy Osbourne lance sa première collection NFT

La collection NFT comprend 9 666 chauves-souris NFT totalement uniques qui seront dévoilées en janvier.

Le chanteur anglais Ozzy Osbourne a également rejoint la tendance des célébrités qui s’aventurent dans l’espace cryptographique. En effet, une annonce récente dévoile que le chanteur a lancé sa première collection NFT baptisée Cryptobatz, un ensemble de jetons non fongibles qu’il a créé en collaboration avec le studio NFT Sutter Systems.

L’intérêt pour les NFTs est monté en flèche depuis le début de l’année et la tendance s’est poursuivie jusqu’à cette fin d’année.

Ozzy a expliqué comment il a réussi à trouver son chemin vers l’espace cryptographique :

« Lorsque j’ai demandé à Sharon un Bored Ape pour Noël, après plusieurs tentatives infructueuses d’achat, elle a dit non, alors j’ai décidé de créer le mien. »

La collection comprend 9 666 NFT totalement uniques qui seront dévoilées en janvier à la mi-janvier 2022.

Selon l’annonce, Cryptobatz présentera un modèle connu sous le nom de MutantBatz qui offre aux utilisateurs la possibilité de « mordre » et de muter avec d’autres NFT comme Bored Ape Yacht Club, SupDucks, Cryptotoadz et quelques autres à partir de leur portefeuille numérique.

Ainsi, les utilisateurs peuvent combiner les fonctionnalités de deux projets distincts tout en donnant naissance à un NFT supplémentaire. Les personnes qui auront réussi à s’inscrire au projet auront la possibilité de mint jusqu’à trois CryptoBatz par portefeuille numérique.

Ozzy a mentionné quelques détails sur le design adopté par le projet en déclarant : « CryptoBatz est un putain de projet mental pour les collectionneurs et les fans de NFT. Le design rend hommage à l’un de mes moments les plus emblématiques sur scène et constitue une chance d’acquérir une pièce rare de l’histoire de l’art. J’adore ! »

CryptoBatz by @ozzyosbourne is officially LIVE!

We're giving away 250 presale spots today to celebrate

To enter:

– RT, like, and tag 3 NFT collectors

– Join the discord (link in bio) and send a “🦇 " emoji in the chat!

Winners will be chosen on discord in 24 hrs!

— CryptoBatz (@CryptoBatzNFT) December 27, 2021