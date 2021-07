Panic selling : Le bitcoin passe sous la barre des 30 000 dollars

Le bitcoin est passé sous la barre des 30 000 dollars pour la première fois depuis le 22 juin, entraînant les autres pièces numériques à la baisse.

Environ 98 milliards de dollars ont été effacés de l’ensemble du marché des crypto-monnaies en 24 heures selon les données de CoinMarketCap.

Le bitcoin a baissé de plus de 6 %, l’éther de près de 9 % et le XRP de près de 10 %, selon les données de CoinDesk.

Le plongeon du bitcoin est survenu après une grande liquidation sur les marchés boursiers. Lundi, l’indice Dow Jones a connu sa pire journée depuis octobre dernier.

“Il y a eu un vaste mouvement de vente sur les marchés mondiaux, les actifs à risque sont en baisse dans tous les domaines“, a déclaré Annabelle Huang, partenaire de la société de services financiers en crypto-monnaies Amber Group.

Il y a des “préoccupations concernant la qualité et la force de la reprise économique” et “les actifs à risque plus larges se sont affaiblis, y compris les rendements élevés“, a déclaré Huang. “Couplé à la récente faiblesse du BTC, cela vient de faire baisser encore plus le marché des crypto-monnaies“.

Depuis le sommet historique de près de 65 000 dollars du bitcoin à la mi-avril, son prix a plongé de plus de 50 %.

La chute du bitcoin sous les 30 000 dollars pourrait être importante et le cours pourrait aller plus bas pour tester le niveau de 22 000 à 24 000 dollars avant que la tendance haussière ne revienne.