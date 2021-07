Pas à pas, le bitcoin consolide sa tendance à la hausse

Le bitcoin a de nouveau enthousiasmé les investisseurs et affiche une tendance persistante à la hausse qui place son prix à proximité de 34 000 u$s. Il n’a pas atteint ce niveau depuis le 12 juillet, date à laquelle il a entamé une chute brutale qui l’a amené à s’échanger sous les 30 000 dollars.

Le marché des crypto-monnaies a été encouragé par les déclarations d’Elon Musk et Jack Dorsey qui ont apporté un fort soutien au secteur.

Cependant, le marché se demande encore si la réaction était un spasme à la série de creux et a trouvé un nouveau prix, ou si elle va encore baisser. En tout état de cause, la plupart des analystes s’accordent à dire qu’un nouveau cycle haussier se profile à l’horizon.

Par exemple, Mike McGlone, stratège principal pour les matières premières chez Bloomberg Intelligence, a déclaré qu’il était plus probable que le bitcoin revienne à 60 000 dollars que de tomber à 20 000 dollars.

Shorter-Term #Bitcoin Pain Typical for Potential Longer-Term Gain:

Probing $30,000 is more a matter of supportive maturation within a longer-term pricing uptrend than a signal that Bitcoin is destined for dark days. China's crackdown confirm Bitcoin's revolutionary value pic.twitter.com/qQM1GSNZJz — Mike McGlone (@mikemcglone11) July 21, 2021

McGlone, qui est connu pour ses précédentes prédictions haussières sur le bitcoin, a noté que la crypto-monnaie, qui s’est consolidée près de 30 000 dollars américains depuis mai 2021, pourrait connaître un rallye surprise similaire, car elle vise à atteindre une nouvelle cible de résistance.

Hey #China? Good Luck With That One – #Bitcoin, #Dollar Dominance:

China's rejection of open-source software crypto-assets may mark a plateau in the country's economic ascent, we believe, while extolling the value of the U.S. dollar and Bitcoin. pic.twitter.com/gI3rNjC9X7 — Mike McGlone (@mikemcglone11) July 23, 2021

Ce mercredi, le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a participé à l’événement “The B Word“. De là, il a confirmé qu’il détient des bitcoins, des ethereums et des dogecoins, et a également précisé que sa société SpaceX ne détient que des bitcoins.

“Le bitcoin seul ne peut tout simplement pas devenir le système monétaire mondial, mais il pourrait atteindre la taille de l’ensemble du système monétaire mondial avec une deuxième couche. J’aimerais voir le bitcoin réussir“, a déclaré aujourd’hui Elon Musk.

De son côté, Dorsey a évoqué la manière dont Twitter et Square utiliseront le bitcoin, ainsi que ses grandes ambitions pour l’actif numérique. Dans le même temps, il a souligné qu’il avait un rôle à jouer pour promouvoir une plus grande décentralisation et soutenir le bitcoin.