Pepsi lance une collection gratuite de NFT et a prend d’assaut les réseaux sociaux

Pepsi rejoint le marché des jetons non fongibles (NFT) avec le lancement de sa première collection d’art à jetons.

L’entrée de Pepsi dans l’industrie du NFT a pris d’assaut les réseaux sociaux. Non seulement en raison de la taille de l’entreprise, mais aussi parce que les jetons seront disponibles gratuitement. Tout ce que vous aurez à faire est de payer les frais de gaz pour Ethereum, le réseau où ils seront disponibles, à partir du portefeuille MetaMask.

Yup. We did that. Introducing Pepsi Mic Drop – our genesis #NFT collection. Details in the thread below 🧵 pic.twitter.com/JS9Qu51yGm — Pepsi (@pepsi) December 9, 2021

« Nous avons créé la collection Pepsi Mic Drop genesis NFT pour nos fans, en mettant leurs intérêts et leurs besoins au premier plan, en veillant à ce que les NFT soient gratuits et équitablement présentés comme une opportunité inclusive et accessible pour tout le monde de découvrir le monde passionnant des NFT. » – Todd Kaplan, vice-président du marketing chez Pepsi.

You know it, fren! — Pepsi (@pepsi) December 9, 2021

La nouvelle a même attiré l’attention de Meta qui a retweeté « ça va être génial dans le métavers« , ce à quoi Pepsi a répondu « tu sais, mec !« . Dans le fil du post, la société internationale de bière Budweiser a également laissé son commentaire en disant « welcome mate« , car elle est également dans l’industrie NFT depuis dix jours maintenant.

Les NFT Pepsi rendent hommage à la musique et à son année de fondation

Pepsi a créé 1 893 jetons non fongibles en hommage à l’année de création de l’entreprise et à l’histoire de la marque dans l’industrie musicale. Chacune d’elles représente un microphone et vise à inspirer un élément caractéristique de chacune de ses boissons. Il y a le classique, le light, le wild cherry, le zero sugar et le crystal.

Dans sa déclaration, la société a déclaré : « Pepsi et la musique sont liés depuis des décennies et notre collection Genesis NFT rend hommage à notre amour des pop stars et des légendes de la musique tout en préparant le terrain pour ce qui est à venir dans le monde de NFT chez Pepsi. »

La collection s’appelle « Pepsi Mic Drop genesis NFT » et a été conçue en collaboration avec VaynerNFT, une société qui se consacre à la création de jetons non fongibles. La société a précisé que cette initiative n’est que le début de nombreux lancements de jetons non fongibles et a déclaré que « de grandes choses sont à venir« .

McDonald’s est une autre entreprise qui a également lancé récemment une collection de NFT gratuits. Elle l’a fait par le biais d’un sweepstake sur Twitter, l’un des réseaux les plus utilisés par la communauté des crypto-monnaies qui suit le marché des jetons non fongibles.