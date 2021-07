Playboy dévoile sa collection NFT

La plupart des gens vous diront qu’ils achètent Playboy uniquement pour les articles. Ils devraient peut-être commencer à regarder les photos.

Playboy s’est associée à SuperRare pour publier sa première collection NFT avec la plateforme qui sera présentée à la Decentraland Art Week demain, le 10 juillet.

L’exposition, intitulée Miami Beach Art Collection, présente des œuvres d’Ayla El-Moussa, REK0DE, Jon Noorlander, MBSJQ, ainsi qu’une photographie originale d’un Playboy Bunny de 1970 sur des skis nautiques.

“Playboy a toujours pris des risques lorsqu’il s’agit d’explorer de nouvelles formes d’art, et l’art numérique est la prochaine étape naturelle de cette évolution !” a déclaré Liz Suman, vice-présidente de la curation artistique et de la rédaction chez Playboy.

Elle a ajouté : “J’ai demandé aux artistes d’explorer trois thèmes puissants en rapport avec le passé, le présent et l’avenir de Playboy : une esthétique propre à Miami, le paysage en constante évolution des crypto-monnaies dans lequel Playboy est profondément ancré, et le logo emblématique de Playboy.”

Playboy a su tirer parti des nouvelles formes d’art et des nouvelles technologies au fur et à mesure de leur apparition. Il a également prouvé sa volonté d’alimenter la controverse et de susciter la conversation. Se lancer dans l’espace NFT – qui a enregistré des ventes de 2,5 milliards de dollars au cours du premier semestre 2021 – est tout à fait logique.

Liz Suman a déclaré : “Notre objectif est de nous appuyer sur notre histoire de 67 ans de défense des artistes et de participation à des collaborations qui déclenchent des conversations significatives sur la censure, la sexualité et la liberté d’expression.”

Les NFT, ou jetons non fongibles, sont des actes numériques qui vivent sur une blockchain et représentent la propriété d’un bien virtuel ou physique. Pour préserver l’authenticité, Playboy indique que chaque artiste frappera lui-même son NFT respectif via la blockchain Ethereum, puis le transférera à Playboy pour le vendre.

SuperRare, fondé en 2017, est un marché de l’art numérique basé sur la blockchain, un lieu où les créateurs et les collectionneurs peuvent s’engager. Bien que l’art soit hébergé sur la plateforme de SuperRare, il est promu en collaboration avec Decentraland, une plateforme de réalité virtuelle alimentée par la blockchain Ethereum. Dans le monde de Decentraland, les utilisateurs peuvent créer, expérimenter et monétiser ce qu’ils construisent et possèdent. Liz Suman a déclaré que Playboy a “travaillé en étroite collaboration” avec l’équipe de Decentraland pour le lancement.

La Decentraland Art Week se déroule du 8 au 18 juillet. La collection d’art de Miami Beach a été mise aux enchères aujourd’hui.