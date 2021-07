Plus rien ne semblent retenir ou freiner le Bitcoin dans sa chute

Les Américains paient plus cher leurs voitures, le gaz et l’électricité, et même la nourriture. En effet, l’inflation est de nouveau en hausse, les biens et services coûtant désormais 5,4 % de plus qu’il y a un an, selon l’indice mensuel des prix à la consommation (IPC) du Bureau américain des statistiques du travail.

Il s’agit de la plus forte hausse de l’inflation depuis août 2008, peu avant l’introduction du bitcoin, un actif déflationniste. Pourtant, alors que l’inflation du dollar est en hausse, le prix du bitcoin est en baisse. La pièce, annoncée comme une réserve de valeur, a perdu 15 % de sa valeur au cours du mois dernier.

Que se passe-t-il donc ? La diminution du pouvoir d’achat du dollar devrait, en théorie, jouer en faveur du bitcoin. Après tout, le bitcoin est censé être une réserve de valeur au même titre que l’or. Il est censé être une couverture contre l’inflation à laquelle les Américains sont actuellement confrontés.

Au lieu de cela, le prix du bitcoin ne cesse de chuter. Il a baissé de 4 % cette semaine et de plus de 15 % le mois dernier, selon Nomics. Il vaut même 0,5 % de moins qu’au début de l’année, ce qui serait aggravé par la baisse du prix d’achat des dollars contre lesquels vous l’échangeriez. À 32 820 dollars, le BTC représente à peine la moitié de ce qu’il valait lorsqu’il a atteint un sommet de 63 506 dollars le 12 avril.

Pour être honnête, le BTC vaut plus de 250 % de plus qu’à la même date l’année dernière. Bien que les données puissent être sélectionnées dans un sens ou dans l’autre, les tendances à court terme sont claires : le bitcoin a perdu de sa valeur par rapport au dollar depuis que l’inflation a recommencé à augmenter.

Les défenseurs du bitcoin peuvent faire valoir quelques arguments liés entre eux. Premièrement, la capitalisation boursière du bitcoin n’a pas seulement augmenté fin 2020 et début 2021, elle a explosé. Son prix actuel aurait battu le record à n’importe quelle date avant 2021. Le ralentissement qui s’ensuit n’est donc qu’un refroidissement naturel de l’exubérance irrationnelle.

Deuxièmement, la plupart des observateurs du marché auraient pu deviner l’arrivée de l’inflation. Les prix ont chuté en avril dernier et sont restés déprimés pendant une grande partie de l’année, l’économie étant passée en mode de survie. Les gens étant impatients de passer un été normal, ils sont prêts à payer des prix plus élevés après avoir accumulé des économies tout au long de la pandémie. Par conséquent, cette accumulation de prix pourrait très bien avoir été un moyen d’intégrer cette inflation imminente dans le prix de la pièce.