Polkadot et Solana mènent le rallye des altcoins, le prix de SOL devrait doubler

Solana, également connu sous le nom de « Ethereum-killer », est devenu l’une des crypto-monnaies à la croissance la plus rapide de l’écosystème. L’évolution des altcoins vers les NFT a attiré la rotation des capitaux du Bitcoin et de l’Ethereum vers l’écosystème SOL.

Les analystes s’attendent à une reprise de SOL en raison de l’évolution du réseau Solana.

Le hackathon Ignition de Solana s’est conclu par la création de 568 nouveaux projets sur la blockchain du réseau. Ces nouveaux projets devraient lancer la prochaine vague d’applications de crypto-monnaies et d’infrastructures web3 sur Solana.

🔥 Submissions for the IGNITION Hackathon are closed, with 568 projects formed 🔥

Alors que la valeur totale bloquée (TVL) de Solana s’élevait à 1 milliard de dollars à la fin du mois de juillet, les cinq principaux projets de l’écosystème ont maintenant chacun plus d’un milliard de dollars de valeur totale bloquée. Le réseau a attiré plusieurs projets de jetons non fongibles (NFT) et d’applications personnalisées avec différents degrés de rareté.

Matty Tay, responsable de la croissance chez Solana, a commenté la croissance des cinq premiers projets du réseau SOL dans un récent tweet :

In late July, the entire @Solana DeFi ecosystem had $1 billion in TVL. Now, there are 5 individual projects each with over $1 billion in TVL.

Congrats to team @orca_so, along with @Saber_HQ, @SunnyAggregator, @RaydiumProtocol, and @ProjectSerum.

Up Only. https://t.co/j53hiLZigg

— Matty Tay☀️ (@mattytay) October 14, 2021