Pourquoi le bitcoin chute-t-il et s’il s’agit d’une « couverture contre l’inflation » ?

Ce matin, le Bureau américain des statistiques du travail a publié les chiffres actualisés de son indice des prix à la consommation (IPC), qui suit l’inflation, et montre que l’inflation américaine a atteint un taux annualisé de 6,8 %.

Il s’agit du taux d’inflation le plus élevé en glissement annuel depuis 1982, ce qui n’est décidément pas idéal. Et les marchés d’actifs ? Wall Street avait déjà intégré une inflation de 6,7 %, de sorte que l’indice Dow Jones est resté à peu près stable jusqu’à présent. L’or a connu une hausse modeste mais notable ce matin, alors que les contrats à terme sur l’or ont connu une hausse irrégulière au cours des six derniers mois en raison des craintes d’inflation.

Le bitcoin, quant à lui, était stable ou en baisse ce matin, et a perdu plus de 25 % au cours des 30 derniers jours. Cela contredit l’un des arguments de vente les plus largement cités pour le bitcoin, à savoir qu’il s’agit d’une « couverture contre l’inflation« , un endroit où placer son argent lorsque la monnaie fiduciaire perd de sa valeur réelle.

Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi le bitcoin ne se reprend-il pas alors que l’inflation dans la plus grande économie du monde atteint des sommets inégalés depuis 40 ans ?

L’idée que le bitcoin est une couverture contre l’inflation est purement spéculative. C’est convaincant, et cela peut devenir vrai à l’avenir, et cela peut être une raison rationnelle de spéculer sur le bitcoin en ce moment. Mais ce n’est pas un mécanisme qui fonctionne réellement à l’heure actuelle.

Il semble certainement très plausible d’un point de vue structurel qu’il finisse par fonctionner si l’adoption du bitcoin continue sur sa lancée actuelle. Si un nombre suffisant d’entreprises, d’économies et de particuliers transfèrent une grande partie de leur richesse dans le bitcoin, son prix deviendra plus stable, ce qui rendra sa politique d’émission régulière et rigoureuse beaucoup plus attrayante et réduira le risque de s’y tourner lorsque l’inflation est à son comble.

C’est ainsi que certaines personnes utilisent l’or, et c’est pourquoi le bitcoin est parfois appelé « or numérique« . L’investisseur et chroniqueur Nic Carter a récemment fait remarquer que si le bitcoin devait être adopté comme l’or, cela signifierait qu’il devrait être multiplié par 10 par rapport à sa situation actuelle. Cela me semble être un scénario futur assez probable.

Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. Actuellement, les prix du bitcoin sont instables pour un certain nombre de raisons qui n’ont pas de lien direct avec l’inflation, et si l’on se fie à l’évolution récente des prix, ces forces restent considérablement plus puissantes que le récit de l' »or numérique« .

Tout d’abord, le bitcoin a connu une hausse de près de deux ans. Les simples mathématiques du retour à la moyenne et/ou la gravité émotionnelle de la prise de bénéfices ont rendu un repli inévitable. C’est d’autant plus vrai que le bitcoin reste clairement un actif spéculatif – sa valorisation totale actuelle de près de 1 000 milliards de dollars est basée non pas sur l’adoption actuelle, mais sur des scénarios de croissance future. Tout actif spéculatif est particulièrement vulnérable à l’incertitude : L’action Tesla, qui est maintenant en grande partie un pari sur l’invention par Elon Musk d’une intelligence artificielle générale, a perdu à peu près autant que le bitcoin au cours des 30 derniers jours.

La Chine, en particulier, commence à montrer les signes d’un ralentissement imminent, qui aurait de graves répercussions dans le monde entier. Mais la dette et les autres formes d’effet de levier atteignent des niveaux record pratiquement partout.

Par rapport à la thèse de l’inflation du bitcoin, le scénario démontre la vérité la plus gênante de l’économie et de la finance : il est très difficile de prouver définitivement pourquoi presque tout se passe. Il n’est presque jamais possible de réaliser une « expérience contrôlée« , c’est-à-dire une situation dans laquelle une seule variable change à la fois, ce qui permet d’observer pleinement son impact spécifique. La manière la plus claire d’affirmer réellement le rôle du bitcoin en tant que couverture contre l’inflation serait que presque rien d’autre que l’inflation ne se produise, et ce n’est tout simplement pas une situation que nous verrons jamais dans le monde réel.

Au contraire, pour toute question économique ou financière, il y a presque toujours un grand nombre de parties mobiles, y compris des éléments que même les professionnels peuvent ignorer complètement. Pour prédire l’avenir, il faut choisir les bons éléments mobiles sur lesquels se concentrer. Pour le bitcoin, du moins pour le moment, l’inflation ne semble pas être l’histoire que les marchés écoutent.