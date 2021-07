Pourquoi le bitcoin, le dogecoin et l’ethérium se sont effondrés aujourd’hui ?

Les crypto-monnaies ont été attaquées jeudi. Hier, sur Twitter, Jackson Palmer, co-créateur du Dogecoin, a lancé une attaque en règle contre les crypto-monnaies en général, qualifiant l’ensemble du secteur de “technologie hypercapitaliste de droite” qui “est contrôlée par un puissant cartel de riches personnages”.

Ce matin, les cours de plusieurs des plus grands noms des crypto-monnaies chutent :

Et ce n’était que la partie visible de l’iceberg. Dans un tweet en 10 parties, Jackson Palmer a exposé ses pensées sur les raisons pour lesquelles il déteste vraiment la crypto. En voici quelques extraits :

Et en général, toute l’entreprise est carrément “louche” et reflète “les pires aspects du système capitaliste actuel (par exemple, la corruption, la fraude, l’inégalité).” Ici – lisez tout le texte par vous-même :

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021