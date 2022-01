Pourquoi le Bitcoin, l’Ethereum et le Dogecoin ont encore une fois plongé aujourd’hui ?

La liquidation du marché des crypto-monnaies s’est poursuivie lundi, la plupart des jetons ayant considérablement baissé dans les échanges. Le Bitcoin et l’Ethereum ont tous deux franchi des barrières psychologiques, le Bitcoin passant sous les 40 000 $ par jeton et l’Ethereum sous les 3 000 $ par jeton ce matin.

Actuellement, les deux jetons sont en baisse, bien que les pertes aient été limitées à 0,6 % et 2,5 %, respectivement, pour le Bitcoin et l’Ethereum au cours des dernières 24 heures.

Notamment, le bitcoin surperforme le marché cryptographique global aujourd’hui, qui est beaucoup plus profondément dans le rouge dans l’ensemble. L’ensemble du marché cryptographique a perdu 1,7 % au cours des dernières 24 heures à midi lundi, passant également sous le seuil psychologique des 2 000 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière.

Une fois de plus, les jetons mèmes tels que le Dogecoin mènent le bal en termes de pertes aujourd’hui. Dogecoin est actuellement en baisse de 4,4 % au cours des dernières 24 heures.

Les investisseurs semblent continuer à délaisser les investissements risqués et liés à la croissance au profit de classes d’actifs plus défensives aujourd’hui. Sur le marché boursier, le Nasdaq est une fois de plus en tête des pertes parmi les principaux indices, les investisseurs se tournant vers les valeurs refuges. Les orientations données par la Réserve fédérale via le compte rendu de sa réunion publié la semaine dernière continuent de hanter les investisseurs en quête de croissance, qui tablent désormais sur des hausses de taux beaucoup plus significatives et plus rapides que prévu.

Dans le monde de la crypto-monnaie, les niveaux de « peur extrême » sont notés par diverses jauges du sentiment des investisseurs. Pour les jetons mèmes comme le Dogecoin, qui dépendent du sentiment positif et de l’intérêt des investisseurs, l’environnement actuel n’est pas favorable aux tendances de croissance parabolique que de nombreux investisseurs espéraient initialement pour 2022.

Cet environnement macroéconomique est susceptible de mettre à l’épreuve le marché des crypto-monnaies. L’action des prix des principales crypto-monnaies au cours des prochains mois permettra de déterminer si le marché se trouve actuellement en territoire de bulle ou non. Nous avons déjà assisté à de fortes baisses, et cela pourrait être un nouveau test de la résistance de ces monnaies numériques à long terme.

Pour les investisseurs dans des jetons plus défensifs tels que le bitcoin, souvent surnommé « or numérique« , la force relative que les investisseurs constatent à nouveau aujourd’hui peut être considérée comme positive. Cela dit, en dehors de quelques jetons de niche, le marché des crypto-monnaies évolue une fois de plus en forte corrélation, alors que les flux de capitaux hors du monde cryptographique se poursuivent.