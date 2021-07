Pourquoi le Tether suscite-t-il autant d’inquiétude chez les économistes ?

Le Tether, troisième crypto-monnaie mondiale par sa valeur marchande, suscite l’inquiétude de certains économistes. Et l’un d’entre eux n’est autre qu’un cadre de la Réserve fédérale américaine.

Cette crypto-monnaie appartient à ce que l’on appelle les “stablecoins” ou monnaies stables, une classe liée aux actifs qui bénéficient d’une certaine stabilité, comme la monnaie fiduciaire ou les matières premières, ce qui minimise leur volatilité sur le marché très instable des crypto-monnaies.

Ainsi, le tether est rattaché au dollar américain. Sa valeur actuelle est d’un dollar exactement, et au cours des dernières 24 heures, elle a fluctué de moins de 0,06%, selon les enregistrements du site Coinmarketcap.com.

Le tether occupe la troisième place de ce classement, avec une capitalisation de plus de 62,34 milliards de dollars.

Les investisseurs utilisent souvent le tether comme une alternative au dollar pour acheter et vendre des crypto-monnaies, et le considèrent comme un actif refuge en période de forte volatilité des marchés.

Le lien avec le dollar le rend plus attractif pour les banques, qui cherchent à éviter les niveaux élevés de risque inhérents au marché des cryptomonnaies.

Cependant, certains économistes estiment que l’émetteur éponyme de Tether ne dispose pas de réserves en dollars suffisantes pour soutenir son stablecoin.

