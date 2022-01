Prédiction crypto : Nos 6 paris pour l’année 2022

En cette nouvelle année, voici sept crypto-monnaies qui ont le potentiel de devenir de grands gagnants de cette année 2022, du moins elles sont notre paris pour l’année a venir.

1. Avalanche

Parmi les plus grandes crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, celle qui a le plus de potentiel et qui a une chance réaliste de tripler sa valeur cette année est Avalanche.

Avalanche est un réseau blockchain piloté par des contrats intelligents qui offre une vitesse et une compatibilité incroyables, ce qui en fait un choix logique pour développer des applications décentralisées (dApps). Les contrats intelligents sont le protocole qui permet de vérifier, de faciliter et d’appliquer la négociation d’un contrat entre deux parties.

Selon l’équipe de développement d’Avalanche, le réseau basé sur la blockchain peut traiter plus de 4 500 transactions par seconde (TPS) et offre une finalité de bloc de moins de deux secondes. Pour mettre cela en contexte, les deux réseaux de blockchain les plus populaires, Bitcoin et Ethereum, peuvent traiter respectivement 7 et 13 TPS, et ils effectuent les transactions en environ 60 minutes et six minutes. C’est dire à quel point Avalanche est plus efficace que les crypto-monnaies les plus populaires.

2. Qtum

Qtum (prononcé « Quantum ») est un crypto-monnaie qui pourrait prendre son envol en 2022, elle est encore très sous-cotée et représente un bon paris pour cette année.

Qtum vise à combiner les meilleurs aspects des réseaux Bitcoin et Ethéreum en un seul projet de blockchain.

La blockchain de Qtum intègre le modèle de transaction UTXO hautement sécurisé de Bitcoin et le combine avec la machine virtuelle Ethereum. Le résultat est un réseau sécurisé qui peut prendre en charge des contrats intelligents. En d’autres termes, Qtum peut être utilisé pour envoyer des paiements ou servir de plateforme pour le développement de dApps, notamment d’applications financières décentralisées (DeFi). Avec de faibles frais de transaction et la capacité de traiter 70 TPS.

De plus, la couche d’abstraction de compte (AAL) de Qtum permet de se différencier des autres plateformes. Sans entrer dans les détails techniques, l’AAL est le composant qui permet aux ingénieurs de Qtum de mettre à jour en permanence le composant de contrat intelligent de la blockchain tout en garantissant que, quel que soit le nombre de mises à jour, il restera compatible avec le modèle de transaction UTXO.

Qtum est un pari solide pour surperformer.

3. Algorand

Une autre crypto-monnaie qui peut monter fortement en 2022 est Algorand, qui est classée au 22e rang des plus grandes devises numériques en termes de capitalisation.

Avec Algorand, les utilisateurs bénéficient d’une exécution et d’une évolutivité très efficaces. Selon des données récemment mises à jour par Algorand, le réseau traitait à 1162 TPS et offrait une finalité de bloc de 4,36 secondes. Ce qui est plus ou moins équivalent à Stellar.

Ce qui est unique chez Algorand, c’est la modification du mécanisme de consensus traditionnel de preuve d’enjeu. Avec la pure preuve d’enjeu (PPoS) d’Algorand, les détenteurs d’ALGO sont choisis de manière aléatoire et secrète pour proposer des blocs et voter sur les propositions. La randomisation associée à la PPoS garantit qu’un petit nombre de détenteurs d’ALGO ne peuvent pas s’entendre pour perturber le réseau.

Mais ce qui rend Algorand si intéressant, c’est l’accent mis sur l’interopérabilité. L’équipe de développement comprend que d’innombrables projets de blockchain uniques sont en cours de développement, dont beaucoup ne sont pas nécessairement compatibles entre eux. Algorand s’efforce de combler ces lacunes.

Après avoir quadruplé en 2021, Algorand dispose de tous les outils nécessaires pour se rapprocher du top 10 en 2022.

4. Nano

Nano est la plus petite monnaie numérique de cette liste avec une valeur marchande d’un peu plus de 500 millions de dollars. Bien qu’elle soit petite, Nano possède un potentiel de croissance très important.

Nano est une monnaie de réseau de paiement qui se caractérise par sa vitesse, son évolutivité et sa capacité à surpasser les infrastructures de paiement traditionnelles.

Ce qui distingue Nano des milliers d’autres projets de pièces de paiement, c’est son réseau de blockchain. Nano utilise ce que l’on appelle la blockchain block-lattice. Cette conception permet à chaque utilisateur de disposer de sa propre blockchain, qu’il est libre d’enrichir. Puisque les utilisateurs ont leur propre blockchain, ils ne sont pas en concurrence avec d’autres utilisateurs pour proposer de nouveaux blocs, et ils n’ont pas à se soucier d’obtenir l’approbation de quelqu’un d’autre que l’expéditeur et le destinataire d’un paiement. En bref, le réseau Nano peut évoluer très rapidement sans que cela n’affecte ses performances.

En parlant de performances, Nano offre la finalité de bloc la plus rapide de cette liste. Selon ses développeurs, une transaction typique est validée et réglée en moins d’une seconde.

Une différenciation supplémentaire est soutenue par le mécanisme de consensus Open Representative Voting (ORV) de Nano qui est le composant clé pour rendre les transactions gratuites sur le réseau.

Nano peut effectuer des transactions transfrontalières, gratuitement, en moins d’une seconde.

5. Axie Infinity

Axie Infinity a développé un jeu de type « play-to-earn » sur la blockchain Ethereum qui a connu un grand succès ces derniers mois. Les utilisateurs collectent, élèvent, reproduisent et combattent des monstres connus sous le nom d’Axie. Pour aller au combat, un utilisateur doit avoir au moins trois Axies. Comme dans les jeux traditionnels, le vainqueur de ces batailles reçoit des points d’expérience qu’il peut utiliser pour améliorer ses Axies.

Bien que tout cela puisse sembler assez simple, Axie Infinity s’écarte des jeux traditionnels sur un point important : la propriété. Si vous téléchargez un jeu sur une Xbox qui vous permet de modifier des personnages ou de créer votre propre monde virtuel, les droits sur ces personnages appartiennent toujours aux développeurs du jeu. En comparaison, si vous élevez un Axie, il devient un jeton non fongible (NFT). Il peut être utilisé dans le jeu ou être monétisé sur une place de marché. En d’autres termes, les joueurs ont la pleine propriété de leurs créations avec Axie, ce qui est un contraste frappant avec ce que nous avons vu pendant des décennies de jeu.

En outre, Axie génère un certain nombre d’avantages concrets avec son jeu. Les données de TokenTerminal.com montrent qu’Axie Infinity a rapporté 1,24 milliard de dollars en revenus de protocole dApp sur la période de 90 jours. Il n’est devancé que par l’Ethereum (4,98 milliards de dollars) sur cette période.

Avec une utilisation croissante dans le monde réel, Axie Infinity pourrait être un jeton encore très populaire en 2022.

6. IOTA

La sixième et dernière crypto-monnaie qui peut tripler votre argent en 2022 est IOTA. Autrefois dans le top 10 des monnaies numériques par la capitalisation boursière en 2017, IOTA a plongé jusqu’au n° 42, selon Coingecko.

Ce qui est intéressant avec IOTA, c’est qu’il n’est pas basé sur la blockchain. Les développeurs ont plutôt construit ce que l’on appelle le « Tangle« , un graphe acyclique direct (DAG) qui exige que les nouvelles transactions confirment au moins deux transactions précédentes. Imaginez cette interconnexion de transactions se propageant le long d’une ligne de temps et créant quelque chose comme une toile enchevêtrée (d’où le « Tangle« ).

Pourquoi le Tangle et non la blockchain comme tous les autres projets ? La réponse est que la blockchain peut être ralentie par la nécessité de générer, de voter et de valider de nouveaux blocs. En éliminant ces obstacles avec le Tangle, on obtient un réseau plus rapide et plus évolutif qui, comme Nano, est gratuit.

IOTA a également s’est fait connaitre en concluant un partenariat majeur avec Dell Technologies. Cet accord, connu sous le nom de projet Alvarium, vise à analyser et à enregistrer la fiabilité des données avant qu’elles ne soient utilisées par une application.

Rendez-vous fin 2022, pour voir si nos paris ce sont avérés juste… ou pas 😉