Que peut-on attendre de la crypto-monnaie SHIBA INU en 2021 ?

Si vous vous demandez quelle est la probabilité que Shiba Inu se redresse pendant le reste de l’année 2021, alors restez à l’écoute pour lire cette analyse technique et fondamentale de cette devise.

Au moment de la rédaction de cet article, SHIB se négocie à 0,000008 $, accumulant une perte de 2,52% au cours des dernières 24 heures.

SHIB a une capitalisation boursière de 2,968 millions de dollars, ce qui le place à la 31e place du classement de CoinMarketCap.

Le nombre de pièces actuellement en circulation est de 394 796 000 000 000 000, dont 45 % ont été bloquées par Vitalik Buterin, après avoir été envoyées sur une adresse inutilisable.

Cependant, Vitalik est allé jusqu’à vendre 10% de ses avoirs SHIB pour des dons, déclenchant une panique sur le marché. Il a ensuite décidé de rendre le reste inutilisable, car il ne souhaitait pas avoir le pouvoir qu’implique la possession de ces pièces.

L’offre maximale est de 1 000 000 000 000 000 000 000, soit 1 trillion. Cette offre est un point clé lorsqu’il s’agit de savoir jusqu’où le prix pourrait aller.

Analyse fondamentale : Qu’est-ce que le Shiba Inu, à quoi sert-il ?

Il est nommé d’après la race de chien dont il s’inspire, et la même que celle que Dogecoin utilise comme image.

Sur le site de Shiba Inu, il est surnommé le “Dogecoin Killer“, assurant qu’il s’agit d’un projet communautaire expérimental.

Il fonctionne au sein du réseau Ethereum, en utilisant le modèle de jeton le plus largement utilisé, connu sous le nom d’ERC 20. Il est sécurisé par la preuve de travail et est en train de passer à la preuve d’enjeu.

L’objectif principal ne va guère au-delà de l’offre d’une crypto-monnaie extrêmement accessible, avec laquelle les utilisateurs peuvent en posséder des millions, voire des milliards, pour espérer que leur réévaluation leur procure des rendements généreux.

Vous pouvez acheter Shiba Inu sur les bourses Binance, Huobi Global, FTX, BitForex, OKEx et Uniswap.

A quoi ça sert ?

Pour l’instant, la facilité d’utilisation n’est rien d’autre qu’une simple spéculation sur l’augmentation du prix. Cependant, contrairement à DOGE, cette crypto-monnaie offre quelque chose de plus, à savoir un échange décentralisé du nom de ShibaSwap.

Cet échange n’est pas encore en ligne, mais les développeurs assurent qu’il est en cours d’audit pour que tout se passe bien au moment du lancement.

SHIB sera le principal jeton inclus dans cet échange, fonctionnant également comme un mécanisme d’incitation.

Le projet comporte également 2 autres attractions. Le premier est un mouvement d’artistes, qui propose de porter le projet sur la scène des jetons non fongibles (NFT). La seconde est une campagne utilisant Amazon Smile pour collecter des dons et sauver de vrais chiens Shiba Inu.

Comment a-t-elle connu un tel succès ?

Il est assez clair que le principal déclencheur de la méga hausse du prix du jeton Shiba est la fièvre que Dogecoin a déclenchée, aidant d’autres jetons mèmes à générer des profits incroyables en peu de temps.

Bien qu’il s’agisse d’une simple fièvre spéculative, dans laquelle ont nagé la plupart des investisseurs peu scrupuleux, il est également vrai qu’ils ont servi de premier pas à de nombreux nouveaux venus dans le domaine des crypto-monnaies, qui continueront probablement à investir dans d’autres projets.

En outre, les jetons comme Shiba Inu semblent être là pour rester, grâce à la construction d’une communauté de près de 650 000 adeptes sur Twitter, d’un groupe Telegram avec 192 000 utilisateurs et 180 000 sur Reddit.

On voit que tout n’est pas mauvais, car en plus d’influencer positivement l’adoption des crypto-monnaies, il a construit une communauté solide qui ne risque pas de disparaître à court terme.

Au fur et à mesure que l’intérêt s’est accru, nous avons vu de plus en plus d’échanges l’inscrire, ce qui continue à faire boule de neige pour l’exposition de la monnaie.

Peu avant que SHIB n’atteigne son plus haut niveau historique, nous avons vu la plus grande bourse (Binance) l’ajouter à ses listes, ce qui a probablement été la dernière impulsion avant sa chute.

Maintenant, alors que le prix ne cesse de chuter, d’autres bourses incluent le jeton dans les échanges. La plus récente et la plus pertinente a été Coinbase Pro, qui contribue sans doute à empêcher les pertes de devenir trop importantes.

Comment le nombre astronomique de pièces en circulation influence-t-il le prix ?

Je pense que nous devrions nous arrêter pour analyser la circulation, pour faire une prévision ou au moins pour avoir une idée de l’endroit où le Shiba Inu peut se déplacer.

Il est clair que l’adoption est là, et la grande communauté ne laissera guère le prix aller à zéro.

S’attendre à des gains comme ceux du début de l’année n’est pas non plus très facile, car il faut penser que les grands détenteurs ont réalisé des profits incroyables, et qu’il est peu probable qu’ils les remettent en jeu, ou du moins pas tous.

Toutefois, connaissant la grande volatilité de celle-ci et l’ampleur de l’action des masses, il est encore possible d’atteindre de nouveaux records, peut-être au cours de cette même année 2021.

Qu’est-ce qui empêche le Shiba Inu d’atteindre les niveaux qu’il a récemment atteints ou d’aller un peu plus loin ?

La seule chose qui peut grandement nuire au prix de celui-ci, c’est que le bull run crypto soit déjà terminé, et que les investisseurs entrent dans la peur pendant une longue période. Pour le moment, cela ne semble pas être le scénario le plus probable.

La situation devient délicate lorsque l’on s’attend à des gains comme ceux observés au début de l’année, lorsque SHIB a accumulé jusqu’à 40 000 % de rendement en quelques jours.

La meilleure partie de la fête est terminée, et ceux qui ont profité de la méga-crise sont déjà partis heureux de leurs gains.

À l’heure actuelle, avec un nombre de pièces de 394 000 milliards, espérer que le prix atteigne 0,001 $ signifie s’attendre à des gains d’environ 11 000 %, ce qui créerait une capitalisation boursière de 394 milliards de dollars, faisant de SHIBA une pièce plus importante que l’ETH. Pensez-vous que c’est faisable, je ne le pense pas.

Mais mettons un zéro à la partie décimale du prix, 0,0001 $, pour cela le prix doit augmenter d’environ 1,100 %. Si SHIB atteint ce prix, nous parlons de devenir une pièce de 39,4 billions de dollars, ce qui la placerait presque au niveau de Cardano.

Bien que cela semble impensable, nous avons vu comment DOGE a même dépassé cette capitalisation, il n’est donc pas impossible pour un mème crypto d’atteindre ce niveau. Ce qui est difficile, très difficile, surtout si nous prenons en compte que la fièvre peut déjà être terminée.

Je pense qu’il est possible d’espérer des gains entre 200% et 600%, en raison de la forte volatilité de cette monnaie. Au-delà, c’est trop audacieux. Cependant, cela va de pair avec la question de savoir si le marché haussier des crypto-monnaies est toujours en cours ou non.