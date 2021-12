Quelles crypto-monnaies ont le plus fort potentiel de hausse en 2022 ?

Nous nous sommes entretenu avec quatre spécialistes qui ont choisi les projets qu’ils considèrent comme ayant le plus grand potentiel de croissance l’année prochaine, soit en raison de la nouveauté qu’ils représentent, soit parce qu’ils ont encore de bonnes chances de se développer.

Tout comme 2020 a été l’année des DeFi, et 2021 celle des NFT, 2022 semble être l’année de l’expansion pour les tokens appartenant au monde des crypto-jeux et ceux qui intègrent des métavers dans la blockchain.

Mauricio Novelli, de l’Institut des traders professionnels N&W, a déclaré qu’il avait opté, en premier lieu, pour « Solana car il s’agit d’une alternative beaucoup moins chère au réseau Ethereum et à la Smart Chain de Binance« , qui sont, selon lui, saturés et chers. « C’est un projet très sérieux et son univers s’élargit« , a-t-il déclaré. En ce qui concerne les jetons dans le monde des jeux de crypto-monnaie, il en a sélectionné deux. « Le jeton POLIS, qui est un jeton de gouvernance de ce qui sera le meilleur jeu de 2022, Star Atlas, qui est un jeu NFT et play to earn parce que je vois beaucoup de projection pour lui, comme c’est un jeton de gouvernance, les détenteurs vont avoir un pouvoir de décision sur le jeu« , a-t-il déclaré.

L’autre jeton sélectionné est RPS, issu du jeu RPS League, qui est un jeu de crypto-monnaie NFT. « C’est un jeu de pierre-papier-ciseaux dont je vois le potentiel pour le sérieux du projet et la quantité d’argent pour le premier enrôlement du token« , a déclaré Novelli, mais a précisé que ces crypto sont à haut risque. Enfin, il a conclu avec deux autres projets : » ONE, de Harmony, qui vient résoudre la vitesse des transactions car c’est l’une des blockchains les plus rapides et qui a encore beaucoup à se développer. Et LUNA, de la blockchain TERRA, dont le projet principal sera de créer la première véritable monnaie stable, qui s’appellera UST. Cela augmenterait beaucoup la capitalisation et je la vois comme un bon endroit pour aller en 2022« .

De son côté, Emiliano Limia, directeur des relations publiques de Buenbit, a déclaré : « Je m’intéresserais de près aux projets liés aux métavers et aux crypto-jeux, je vois beaucoup de potentiel à long terme, même s’il convient de préciser que ces derniers temps, de nombreuses personnes ont spéculé sur les prix sans comprendre de quoi il s’agissait, il y a eu beaucoup de battage, comme on dit dans le milieu. L’un des projets les plus avancés et les plus développés dans ce sens est Decentraland. Tout ce qui s’y passe est à surveiller. Différentes entreprises, produits et services ont déjà été créés au sein de ce métavers et d’autres métavers, et à long terme, ils feront certainement parler d’eux« .

Également consulté, Sergio Morales, PDG d’InterFinance, a déclaré qu' » au-delà des crypto-monnaies traditionnelles telles que le Bitcoin et l’Ethereum, le potentiel des métaverses -économies numériques- et des jeux vidéo NFT (Non-Functional Token) est énorme « . Certains cas comme Big Time (un jeu blockchain composé par une équipe de classe mondiale de l’industrie du divertissement), Dchess (échecs numériques) ou RPS League, qui tokenise le jeu populaire et massif pierre, papier, ciseaux, montrent que le monde traditionnel se dirige vers une nouvelle révolution technologique.

Enfin, Maximiliano Hinz, directeur des opérations chez Binance, a passé en revue les tendances de ces dernières années dans le monde de la crypto. « Au cours de l’année 2020, nous avons vu comment tous les projets liés au DeFi ont décollé, faisant augmenter la valeur de ce type de pièces, souvent de manière exponentielle. L’année 2021 a été l’année des NFT, qui sont devenus en très peu de temps l’un des formats d’échange d’œuvres d’art les plus populaires au monde, et qui ont ensuite connu un boom du play2earn« , a-t-il déclaré.

Maximiliano Hinz estime qu’en 2022, « nous allons assister à une tendance très nette en faveur des projets liés aux métavers. En novembre, Mark Zuckerberg a annoncé publiquement son intérêt pour cette technologie, allant même jusqu’à changer le nom de sa principale entreprise en Meta. Après cette décision, nous avons vu comment le prix des actions de plusieurs projets liés aux métavers a augmenté. Nous n’encourageons pas l’achat de pièces de métavers, car comme toute technologie en expansion, il y a des risques, mais il ne serait pas rare de voir une croissance de ce type de pièces« .