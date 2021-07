Quelles sont les crypto-monnaies les plus populaires sur Twitter ?

Selon Cointrendz, l’une des crypto-monnaies dont on a le plus parlé est le bitcoin. La plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière a progressé de 21,1 % sur la semaine. Le BTC se négocie actuellement à 37 860,5 $.

Une autre des crypto-monnaies qui a fait le plus parler d’elle est Elrond. Il s’agit d’une crypto-monnaie qui vise à inciter les réseaux distribués à exécuter des contrats intelligents. Il a chuté de 6,09 % à 81,18 dollars en 24 heures. Il a chuté de 66,9 % par rapport à son sommet historique. Les discussions sur la crypto-monnaie ont porté sur les jetons non fongibles et sur le portefeuille numérique et l’application de paiement Maiar.

La troisième crypto-monnaie la plus commentée était le Dogecoin. La pièce a chuté de 6,06 % à 0,20 $. La crypto-monnaie est en hausse de 16,95 % la semaine dernière et a perdu 73,8 % par rapport à son plus haut historique.

L’Ethereum prévoit une mise à jour appelée “Londres” le mois prochain et est devenu un autre sujet de discussion majeur. Au cours de la semaine, la pièce a augmenté de 23,23 % à la hausse. Depuis son sommet historique, il a chuté de 50,7 %.

Cardano, était en vogue sur Twitter et s’est classé cinquième sur la liste des pièces en vogue compilée par Cointrendz.com. Sur la semaine, ADA est en hausse de 14,52%. La pièce est en baisse de 51,1 % par rapport à son plus haut niveau historique.

Parmi les autres monnaies en vogue sur Twitter figurent Tezos, AMP, Shiba Inu, Chainlink et XRP.