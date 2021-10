Quelles sont les sept crypto-monnaies de jeux vidéo qui peuvent augmenter de plus de 200 % ?

Les jetons de jeux ont gagné en attention et en popularité sur le marché des crypto-monnaies parce que les gens ont commencé à voir un potentiel de profit après que certains de ces jetons aient pris beaucoup de valeur au cours des derniers mois.

L’un de ces exemples est Axie Infinity (AXS), dont la valeur a connu une croissance de plus de 12 000 % rien que cette année, selon les données de Coingecko. De plus, ces plateformes, comme Axie, ont inauguré une nouvelle forme d’interaction entre les joueurs et les jeux, en viralisant le modèle play-to-earn, dans lequel les joueurs gagnent des crypto-monnaies pour leur interaction avec le jeu.

Selon Wilton Gomes, analyste des opérations financières chez BlueBenx, une société spécialisée dans les bitcoins (BTC) et les crypto-monnaies, l’une des raisons du succès des jetons de jeu est leur nature démocratique, car il n’est pas nécessaire de jouer pour investir.

« En connaissant un peu chaque jeton et les jeux, il est possible de voir une similitude entre eux, puisqu’il s’agit essentiellement de jouer et de gagner pour cela. Mais comme il s’agit de tokens, c’est-à-dire d’actifs sur lesquels on peut spéculer, l’investisseur qui n’est pas intéressé par les jeux peut en profiter et investir également dans certaines des cryptocurrencies de jeu. La surévaluation de ces actifs en un court laps de temps est un point qui attire également l’attention du marché« , explique-t-il.

Selon l’analyste, tout le monde peut investir dans les jetons de jeux : « Même ceux qui n’ont pas l’habitude d’investir peuvent en apprendre un peu plus sur ces actifs. En plus de la possibilité de jouer sur les plateformes et de gagner pour cela, il est possible d’investir dans les principaux actifs disponibles sur les bourses. Le fait est que, s’agissant d’un investissement, il est nécessaire d’aligner des stratégies affirmées pour éviter les pertes« , ajoute Wilton Gomes.

L’analyste a souligné les 7 jetons de jeux auxquels les investisseurs devraient prêter attention, dont AXS.

1. Axie Infinity

Axie Infinity a été lancé en novembre 2020 et consiste en un jeu de bataille basé sur la blockchain, partiellement exploité par les joueurs eux-mêmes. AXS permet à ses joueurs de créer, combattre et échanger des créatures, qui sont des jetons non fongibles appelés « Axies« . En 2021, la valorisation d’AXS a été jusqu’à présent de 12 250%. L’un des éléments différenciateurs de l’actif est qu’il suit le concept de « play-to-earn« .

2. GALA

Il s’agit d’un NFT de jeu créé en septembre 2020 qui suit également le concept de play-to-earn et a atteint une valorisation de 362,20%. Bien qu’il fonctionne au sein d’un réseau blockchain, le jeu est ouvert à la participation d’autres personnes, même si elles ne font pas partie du monde cryptographique. Sur la plateforme, il est également possible pour les participants de créer des jeux basés sur le NFT.

3. Alien Worlds

Créé en avril 2021, Alien Worlds est également un jeton à surveiller. Depuis son lancement, elle a connu une valorisation de plus de 66 % et consiste en un environnement métaverse décentralisé et non fongible. Dans ce monde virtuel, les joueurs s’affrontent pour des ressources rares, comme le Trilium (TLM), une crypto-monnaie dans le jeu, afin d’obtenir le droit sur les planètes existantes.

4. My Neighbor Alice (ALICE)

ALICE est un NFT du jeu virtuel My Neighbor Alice créé en mars 2021, qui avait déjà une valorisation d’environ 10 000%. Inspiré de jeux tels qu’Animal Crossing, My Neighbor Alice est un jeu de construction dans lequel les participants peuvent acheter et posséder des îles virtuelles et ainsi construire des objets dans le jeu. En récompense, les joueurs peuvent échanger l’actif ALICE.

5. Descentraland (MANA)

Le métavers Descentraland a été lancé en septembre 2017 et est alimenté par le réseau blockchain Ethereum (ETH). Il permet aux joueurs d’acheter des parcelles de terrain pour y bâtir leurs constructions.

En tant qu’espace de réalité virtuelle, le jeu permet aux joueurs de créer et d’expérimenter des contenus et des applications au sein de la plateforme, et ils peuvent également gagner de l’argent grâce au jeton MANA. En 2021 seulement, la valeur du jeton MANA a augmenté de 793,51 %.

6. Sandbox (SAND)

Comme TLM, SAND (Sandbox) fonctionne par le biais d’une plateforme décentralisée associée à des jetons non fongibles (NFT). Étant l’un des plus anciens, il a été lancé en décembre 2017 et a gagné cette année une valorisation de 1 780,34%. Les joueurs peuvent construire et échanger leurs biens dans l’environnement virtuel en utilisant la monnaie SAND.

7. Mobox (MBOX)

Basé sur la Smart Chain de Binance, il fonctionne comme une plateforme NFT permettant aux joueurs de créer, jouer et gagner des jetons MBOX. L’un des éléments différenciateurs est qu’il combine le modèle de jalonnement de Defi, qui permet de gagner un revenu en laissant simplement l’actif sur la plateforme. Il a été lancé en avril 2021 et a depuis atteint une valorisation d’environ 124%.