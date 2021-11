Qu’est-ce que le Shiba Inu ? Le rival de la monnaie mème Dogecoin expliqué

Le Dogecoin (DOGE) a été la première monnaie mème, mais depuis sa montée en puissance, un certain nombre de crypto-monnaies rivales sur le thème des chiens sont apparues comme des challengers pour sa couronne, y compris Doge Cash, Akita Inu, et Dogelon Mars.

En tête du peloton se trouve Shiba Inu (SHIB), qui a explosé sur la scène en 2021, se disputant la place de chien de tête avec le Dogecoin.

Depuis sa création en août 2020, SHIB a grimpé en flèche dans les classements, passant de son plus bas niveau de 0,000000000056 $ en novembre 2020 à son plus haut niveau historique de 0,00008616 $ en octobre 2021, soit une augmentation de plus de 150000000%. C’est une course folle pour une pièce qui semble être sortie de nulle part.

Qu’est-ce que SHIB ?

À son niveau le plus basique, SHIB est un équivalent de Dogecoin basé sur Ethereum. Contrairement à Dogecoin, il s’agit d’un jeton (une crypto-monnaie qui fonctionne sur l’infrastructure d’une autre blockchain) et non d’une pièce, qui existe sur sa propre blockchain. Ainsi, alors que le Dogecoin est issu du Luckycoin, lui-même issu du Litecoin, le SHIB est un jeton ERC-20 fonctionnant sur la blockchain Ethereum.

Comme le Dogecoin, le SHIB est un actif mème : une crypto-monnaie qui s’inspire des mèmes d’Internet, autour desquels se forment des communautés de passionnés.

Les mouvements de prix des pièces mèmes sont fréquemment liés au sentiment autour des nouvelles de dernière minute et à l’activité des influenceurs sur les réseaux sociaux. Shiba Inu lui-même est nommé d’après la race de chien éponyme, qui est devenue le visage du mème « doge » qui a inspiré la création de Dogecoin.

Quelle est l’histoire derrière SHIB ?

Selon son site officiel SHIB a été créé comme une « expérience de construction de communauté décentralisée et spontanée » par le pseudo-développeur Ryoshi (qui signifie « pêcheur » en japonais).

Ryoshi maintient qu’ils sont « personne » et « remplaçables« . Ils font valoir : « Avec Shiba, nous avons dès le début indiqué très clairement que personne n’est responsable. Il n’y a pas d’homme redevable, pas de personne responsable et aucune entité ne détient les clés du royaume. » Ryoshi a également affirmé qu’en mai 2021, « à ce jour, je possède 0 SHIB« .

En conséquence, le Shiba Inu « woofpaper » (whitepaper) pose la question suivante : « Que se passerait-il si un projet de crypto-monnaie était géré à 100 % par sa communauté ? »

En plus de SHIB, Ryoshi a également créé le jeton LEASH, le « tueur de Dogecoin« , bien qu’en quantité limitée, tandis que BONE a été lancé en même temps que le projet SHIB. ShibaSwap échange décentralisé (DEX).

Un total de 1 quadrillion de SHIB a été frappé, et les développeurs anonymes derrière Shiba Inu ont envoyé environ la moitié de l’offre totale, soit un peu plus de 505 trillions de SHIB, à l’adresse du cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin. Ryoshi explique « qu’il n’y a pas de grandeur sans point vulnérable et que tant que [Buterin] ne nous malmène pas, SHIBA se développera et survivra. »

Buterin a ensuite brûlé 410,24 trillions de SHIB – 90 % de ses avoirs – et a fait don des SHIB restants à une œuvre de charité, arguant que s’il faisait quoi que ce soit avec les jetons qui lui avaient été donnés, cela pourrait provoquer une spéculation inutile.

Si vous trouvez tout cela ridicule, vous n’êtes probablement pas le seul. Mais Dogecoin a longtemps été considéré comme une crypto-monnaie « farce » avant de devenir la pièce de monnaie phare de 2021 et de faire parler d’elle par des fans comme Mark Cuban et Elon Musk. Shiba Inu est déjà sur une trajectoire similaire. À certains moments, la crypto-monnaie est entrée dans le top 10 des pièces classées en fonction de la capitalisation boursière et a même dépassé Dogecoin dans le classement, propulsée par des inscriptions sur les principaux échanges de crypto-monnaies tels que Binance et Coinbase.

Où pouvez-vous acheter SHIB ?

SHIB peut être acheté via des échanges tels que Coinbase, Binance, Huobi Global et OKEx. Il est également négocié sur des bourses décentralisées (DEXs) tels que Uniswap, 1inchet 0x. Le prix de SHIB a bondi en mai 2021, peu après avoir été listé par Binance suite à une demande apparemment immense des utilisateurs. À l’époque, le PDG de Binance Changpeng « CZ » Zhao a tweeté à l’adresse que l’échange « a manqué d’adresses de dépôt ETH en raison de SHIB aujourd’hui » et que cela n’était « jamais arrivé auparavant pour aucune autre pièce ERC20. » Cependant, il a également averti qu’il « ne l’approuvait pas » et qu’il le considérait comme un « risque super élevé. »

Some have voiced concerns about $SHIB listing. We follow users. There is a large number of users demanding it, to the point where we ran out of ETH deposit addresses due to SHIB today. Never happened before for any other ERC20 coin. Not endorsing it. Super high risk. NFA. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 10, 2021

L’avenir du SHIB

L’ascension fulgurante de SHIB a rendu certaines personnes très riches ; un portefeuille a vu ses avoirs passer d’environ 8 000 dollars à plus de 5 milliards de dollars en 400 jours. Mais pour autant, il reste un « jeton de plaisanterie » propulsé par le sentiment des investisseurs particuliers. C’est un phénomène similaire au mouvement WallStreetBets qui a vu les traders de Reddit « singer » des actions telles que GameStop et AMC parce que cela les amusait.

Les investisseurs institutionnels, quant à eux, ne veulent rien avoir à faire avec les monnaies et les jetons mèmes ; un cadre travaillant sur la garde des crypto-monnaies pour les institutions a déclaré que des clients « zéro » cherchent à allouer une partie de leurs portefeuilles à SHIB.