Qui est la baleine Ethereum qui achète tous les NFT de CryptoPunk ?

Un seul acheteur a acheté plus de 1% de l’offre de NFT CryptoPunk vendredi, dépensant plus de 6 millions de dollars. Et il continue d’acheter.

Si vous attendiez d’avoir un CryptoPunk, votre chance d’en acheter un à un prix raisonnable peut s’amenuiser.

En effet, une baleine d’Ethereum s’est lancée dans l’achat de CryptoPunk. Un portefeuille en a acheté plus de 100 vendredi soir à des prix allant de 24 à 29 ETH. Cela représente une dépense de plus de 6 millions de dollars.

Et la baleine continue d’acheter.

Les CryptoPunks sont des jetons non fongibles (NFT), des actes de propriété basés sur la blockchain pour un objet de collection associé, en l’occurrence 10 000 images pixelisées de personnages aux allures de punks, chacun ayant ses propres caractéristiques distinctives. Les punks sont classés en Alien, Singe, Zombie et Humain, les non-humains étant plus rares.

En effet, un Zombie Punk a été vendu aujourd’hui pour 850 Eth, soit 2,08 millions de dollars. Mais ce n’est pas le prix le plus élevé de la journée.

On ne sait pas exactement ce qui motive cette frénésie, qui a commencé plus tôt dans la journée. Un article du New Yorker sur les clubs NFT a peut-être contribué à faire bouger les choses. Gary Vaynerchuk a acheté le CryptoPunk #2140 pour 1 600 ETH (3,7 millions de dollars) aujourd’hui. Quelques heures plus tard, quelqu’un a payé 2 250 ETH (5,4 millions de dollars) pour le numéro 5217. Ces ventes sont respectivement les quatrième et troisième plus importantes de l’histoire de CryptoPunk.

Bien qu’il n’y ait que 10 000 Punks, il existe un marché de revente actif. Depuis leur création en 2017, lorsqu’ils ont été offerts gratuitement par leurs créateurs, les Punks ont rapporté 232 000 ETH (573 millions de dollars). Au cours des 12 derniers mois, ils sont partis à un prix de vente moyen de 22 ETH (54 000 dollars). Actuellement, pour acheter un Punk, il faut débourser au moins 28,99 ETH, soit le prix de vente le plus bas.

On ne sait pratiquement rien de la baleine qui a englouti les NFTS. Les punks ont tous été “financés par la force“, un jargon qui désigne un portefeuille spécifiquement créé pour un ensemble particulier de transactions, et donc non lié à un historique antérieur. Quand l’appétit de la baleine sera-t-il rassasié ? Et que mangera-t-elle ensuite ?