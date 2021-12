Reddit et Polygon lancent une initiative Web 3.0 de 200 millions de dollars

Vendredi, Polygon (MATIC) et la société de capital-risque d’Alexis Ohanian, Seven Seven Six, ont annoncé le lancement d’une initiative de 200 millions de dollars pour soutenir des projets à l’intersection des réseaux sociaux et du Web 3.0. L’initiative se concentrera sur les applications de jeux et les plateformes de réseaux sociaux construites sur l’infrastructure de Polygon.

Alex Ohanian a cofondé Reddit en 2005, l’a quitté en 2010 et est revenu en tant que président exécutif en 2014 pour mener un redressement avant de démissionner en 2020. Il a investit dans plusieurs entreprises tech et blockchain de premier plan, telles que Coinbase, Instacart, Sky Mavis, le fabricant d’Axie Infinity, et Patreon.

En tant que solution de mise à l’échelle Ethereum, l’écosystème de Polygon s’est rapidement développé cette année, avec plus de 3 000 applications décentralisées construites sur son réseau. Au début du mois, Polygon a annoncé qu’il consacrait jusqu’à 250 millions de jetons MATIC, évalués à 627,5 millions de dollars à l’époque, au développement de technologies à connaissance zéro destinées à des applications financières décentralisées complexes. Les lancements de protocoles et les migrations inter-chaînes ont été les principaux moteurs du prix de ses jetons pendant la majeure partie de cette année.

Le cofondateur de Polygon, Sandeep Naiwal, a décrit les modèles économiques des réseaux sociaux comme ayant un « impact profond sur notre monde« , en particulier à la lumière du Web 3.0, un concept large qui fait référence à la prochaine génération d’Internet. Grâce au Web 3.0, « les utilisateurs créent la valeur, contrôlent le réseau et en récoltent les fruits« , a-t-il déclaré.

Le partenariat avec Polygon n’est pas la première incursion d’Ohanian dans le développement du Web 3.0. Le cofondateur de Reddit s’est associé à Solana Ventures en novembre pour lever 100 millions de dollars destinés à diverses initiatives Web 3.0.