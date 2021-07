Ripple peut-il être un acteur dans le monde du NFT ?

Les marchés des crypto-monnaies ont connu une baisse cet été, mais les NFT, ou jetons non fongibles, sont plus populaires que jamais. Les ventes de ces jetons – qui sont présentés comme des artefacts numériques uniques – ont totalisé 2,5 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2021, et sont toujours aussi fortes, les collectionneurs s’arrachant des NFT d’art, de sport et bien plus encore.

Le boom des NFT a créé de nouvelles opportunités pour les artistes, les acteurs et les entrepreneurs, mais aussi pour les blockchains et les registres distribués. Alors qu’Ethereum est le lieu de prédilection pour monnayer et stocker les NFT, des rivaux tentent de se lancer dans l’action, le dernier exemple en date étant Ripple. La société, dont le destin est lié à la blockchain XRP, a annoncé la semaine dernière qu’elle avait rejoint un investissement de série A dans Mintable, un site qui offre des outils simples pour que n’importe qui puisse faire des NFT.

Dans une interview, Monica Long, cadre de Ripple, a décrit les NFT comme “quelque chose sur lequel nous parions“, et a déclaré que la blockchain XRP est une solution naturelle pour inscrire la propriété des NFT. Elle a notamment souligné les coûts très bas de la blockchain et l’échange décentralisé intégré.

Sur la question du coût, Mme Long semble avoir raison. Ceux qui prévoient de monnayer des NFT sur Ethereum ont souvent la mauvaise surprise de se voir imposer des frais de “gaz” élevés, qui sont une forme de taxe sur les transactions. En revanche, M. Long affirme que le coût de l’écriture sur la blockchain XRP est plutôt de l’ordre d’un demi-penny.

Long présente également la blockchain XRP comme une alternative verte à Ethereum. Alors qu’Ethereum est en train de se convertir à un processus moins énergivore, son réseau nécessite actuellement des quantités d’électricité pour être maintenu, contrairement à XRP, dont la consommation annuelle d’énergie est équivalente à celle de 12 foyers américains, selon le cofondateur de Ripple.

Il convient de noter que Ripple n’est pas le seul à tenter de détourner les amateurs de NFT d’Ethereum. La jeune blockchain Solana a récemment annoncé un service de “Shopify pour NFT“, tandis que ses dirigeants invoquent également le coût et l’environnement comme raison de changer.

Mais si Ripple ou Solana parviennent à devenir des acteurs majeurs dans le domaine des NFT, cela pourrait paradoxalement menacer ce secteur naissant. En effet, les NFT, de par leur nature, sont censés être uniques – il est peut-être facile de reproduire des choses sur Internet, mais un artefact rendu sous forme de NFT est enregistré de telle sorte qu’il est unique en son genre.

Le problème de l’utilisation de plusieurs blockchains pour inscrire des NFT est qu’elle crée le risque que des artistes et d’autres personnes proposent le même artefact numérique “unique” à plusieurs endroits. Une telle situation s’apparenterait à celle d’un propriétaire qui utiliserait des bureaux d’enregistrement concurrents pour vendre le même bien à plusieurs acheteurs.

Together, we believe NFTs will enable profitability and new business models (with the blockchain of their choice!) for creators – and mainstream accessibility to crypto. Congrats @mintable_app on today’s Series A! 2/2 — Monica Long (@MonicaLongSF) July 1, 2021

Selon Mme Long, il existe actuellement un “système d’honneur” tacite entre les grands acteurs du NFT pour éviter qu’un tel scénario ne se produise. Mais à long terme, elle estime que la solution consistera à atteindre le “Saint Graal de l’interopérabilité” – une tâche qui nécessitera un mécanisme formel pour reconnaître l’authenticité de plusieurs blockchains et blockchains.

Le marché des NFT n’en est encore qu’à ses débuts – comme c’est le cas pour une grande partie de l’industrie cryptographique en général – mais les efforts récents de Ripple et d’autres acteurs pour concurrencer Ethereum en tant que registres d’enregistrement méritent d’être suivis de près.