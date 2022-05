Robot Trading Crypto: les arnaques à éviter

Bitcoin Revolution: un bot de trading crypto performant ?

Bitcoin Revolution, c’est une nébuleuse dont font partie d’autres sites que nous allons décrire dans les paragraphes qui suivent : Bitcoin Evolution, Bitcoin Profit, Bitcoin Trader, Bitcoin Profit, La Formule Française, Bitcoin Bank et Bitcoin Era.

Malgré un nombre d’articles sur le projet (en réalité promotionnels ou monnayés), on en sait désormais plus sur le réseau et son mode opératoire.

Lorsque vous vous enregistrez sur l’un ou l’autre de ces sites, un conseiller vous appelle dans la foulée et vous indique le site sur lequel créer votre compte de trading. Et là surprise : un compte a été ouvert chez le broker Alvexo ou alors chez AppTrader.

D’autres médias avant nous ont relevé les indices qui prouvent qu’il s’agit bien d’une arnaque.

⚠️ Plusieurs alertes émises par des autorités de contrôle financier

L’AMF (Autorité des Marchés Financiers) tient une liste noire où figurent justement Bitcoin Revolution et ses sites satellites !

Outre l’AMF, on notera aussi la MFSA (Malta Financial Services Authority) qui a signalé le site au public maltais début 2019.

⚠️ Des promesses de rendements exceptionnels et sans risque

Devenir « le prochain millionnaire » du Bitcoin, grâce à « des bénéfices incroyables » permettant d’amasser une « fortune en silence ».

Le florilège de promesses pourrait être plus long encore, mais le plus important reste la pression mise sur le client d’ouvrir un compte avant une date limite. Sous peine de rater l’opportunité d’une vie …

⚠️ L’utilisation de l’image d’une célébrité

Kylian Mbappé a porté plainte contre la nébuleuse Bitcoin Revolution en 2020. Et il n’est pas le seul.

Dans son cas, Bitcoin Revolution avait détourné à son profit l’allusion à un passage de l’international français dans l’émission Touche Pas à Mon Poste (C8) où il aurait évoqué l’immense opportunité que représente le site.

Bitcoin Evolution

➞ Notre avis sur Bitcoin Evolution : Négatif

Le site Bitcoin Evolution fait lui aussi partie de la nébuleuse Bitcoin Revolution.

Lui aussi est présent sur la liste noire de l’AMF.

Lorsque vous vous enregistrez, vous êtes également redirigé vers un broker légitime (Alvexo ou AppTrader), et un conseiller vous appelle dans la foulée en vous incitant très chaleureusement à faire un dépôt d’argent sur votre compte.

Le mode opératoire est identique sur d’autres aspects :

⚠️ Des promesses de rendement sans risque, mais sans historique véritable

⚠️ Un compte à rebours avec une échéance proche, et qui est renouvelé régulièrement

⚠️ Absence d’information factuelle et vérifiable sur la stratégie de trading, les prises de position, le money management

⚠️ Des témoignages de prétendus clients satisfaits de leur investissement, en réalité des photos libres de droit agrémentées de commentaires fictifs

Bitcoin Trader: un robot de trading crypto performant ?

➞ Notre avis sur Bitcoin Trader : Négatif

Dans la même veine que Bitcoin Revolution et Bitcoin Evolution, Bitcoin Trader est lui aussi un site présent dans la liste noire de l’AMF.

Lorsque vous vous enregistrez, vous êtes là encore redirigé vers un broker légitime : cette fois ce n’est ni Alvexo, ni AppTrader, mais un broker baptisé Trade360.

On est aussitôt appelé par une conseillère du broker. A partir de là, les appels se multiplient jusqu’à ce que vous déposiez de l’argent sur le compte ou que vous bloquiez les différents numéros de la centrale d’appel.

On retrouve le même mode opératoire décrit plus haut :

⚠️ L’assurance d’obtenir des rendements à peine croyables totalement passifs et sans risque, sans besoin de compétences en trading

⚠️ Un bandeau de compte à rebours avec une échéance proche

⚠️ Aucun chiffre réel ni détails sur la stratégie de trading, les prises de position, le money management – mais un verbiage technique sans réel fondement

⚠️ Des témoignages de clients prétendument satisfaits et dont la vie a changé grâce à Bitcoin Trader

Bitcoin Code

➞ Notre avis sur Bitcoin Code : Négatif

Bitcoin Code est aussi présent dans la liste noire de l’AMF depuis octobre 2020.

L’apparence de son site web est très similaire à celle de Bitcoin Revolution, Bitcoin Evolution et Bitcoin Trader.

Lorsque vous vous enregistrez, vous êtes là encore redirigé vers un broker légitime.

La Formule Française: une arnaque ?

➞ Notre avis sur La Formule Française : Négatif

La Formule Française n’est pas présente dans la liste noire de l’AMF.

Difficile cependant de ne pas être troublé par l’apparence de son site, qui reprend une architecture identique, trait pour trait, à celle de Bitcoin Revolution.

Depuis le site a pris des URL évolutives. Il s’est même doté d’un logo dans le sillage d’un club parisien de football bien connu, afin de bénéficier indirectement de son image.

Pour les besoins de notre test, nous n’avons pas pu ouvrir de compte sur La Formule Française.

En revanche nous avons identifié des témoignages de clients avec les mêmes images libres de droit que sur Bitcoin Era et Bitcoin Code. Un hasard ?

Dans ces conditions, nous vous déconseillons de vous inscrire sur le site, encore moins d’y déposer de l’argent.

Bitcoin Era: bot fiable ?

➞ Notre avis sur Bitcoin Era : Négatif

Bitcoin Era fait partie de la liste noire de l’AMF consacrée aux crypto-arnaques depuis mars 2020.

On retrouve le même modus operandi que sur ses sites-frères Bitcoin Revolution et Bitcoin Evolution.

La formulation de l’argumentaire est également identique : promesses de rendements explostifs, vidéo d’un média américain mettant en avant l’intérêt d’investir dans le Bitcoin au plus vite, compte à rebours.

On retrouve là encore un flou artistique sur la technologie, et aucune information factuelle, aucune courbe de rendement, aucune mention des indicateurs techniques utilisés dans la stratégie de trading.

Pour finir, des témoignages élogieux de clients censés avoir amassé des profits considérables. Sauf que, à bien y regarder, ce sont les mêmes visages que sur Bitcoin Code et la Formule Française.

Wealth Matrix: le meilleur bot de trading ?

➞ Notre avis sur Wealth Matrix : Négatif

Wealth Matrix est une autre crypto-arnaque fortement suspectée. De nombreux avis perplexes voire négatifs nous ont alerté sur ce site.

Le site est très présent dans posts sponsorisés sur Facebook. Parmi ces posts, un article remontant à 2019 parlait de la fortune « surréaliste » amassée par le rappeur Booba en investissant sur Wealth Matrix.

Il est question dans l’article d’une série de tweets que Booba aurait fait sur l’Intelligence Artificielle et son impact considérable sur les rendements de Wealth Matrix. En réalité, il y a manipulation car Booba, dans son véritable tweet, avait mentionné Dax Profits (et non Wealth Matrix).

Pour résumer, nous vous conseillons là aussi de passer votre chemin. D’autant qu’en consultant les différentes sections du site, nous n’avons rien collecté de factuel : aucun contact, aucun siège social, aucune information sur les dirigeants.

Bitcoin Bank: un bot trading crypto intéressant ?

➞ Notre avis sur Bitcoin Bank : Négatif

Bitcoin Bank est un site qui fait partie de la nébuleuse Bitcoin Revolution.

L’apparence du site est identique, le mode opératoire le même.

Bitcoin Profit: un bot de trading fiable ?

➞ Notre avis sur Bitcoin Profit : Négatif

Encore un site-frère de Bitcoin Revolution.

L’apparence du site est identique, le mode opératoire le même.

Les arguments que nous avons précédemment évoqués s’appliquent également à ce site.

Bot de trading crypto: l’affaire du siècle ?

Les bots de trading crypto ressemblent de plus en plus à la bonne affaire en 2022. Des estimations de KuCoin révèlent que 70 à 80% des échanges en cryptomonnaies sur sa plateforme sont le fait de robots de trading. Il y a fort à parier que c’est la même chose sur les plateformes concurrentes telles que Coinbase, Binance, Kraken, FTX, etc.

Bot de trading crypto : les bonnes surprises

En matière de bot de trading crypto, les bonnes surprises ne sont pas forcément là où on les attend.

La plupart des bots sont évidemment payants. Les plus sophistiqués d’entre eux sont accessibles avec un abonnement allant de 10 à 100$ par mois.

Pour les meilleurs, cette petite dépense en vaut largement la peine. Gardez également à l’esprit que la plupart des bots ne sont pas parfaits et que vous devrez toujours surveiller votre compte et apporter des modifications aux règles si nécessaire.

Ici nous avons compilé quelques robots de trading crypto fiables et globalement performants :

Bots de trading crypto : notre sélection Bot de trading crypto Points forts CRYPTOHOPPER Véritable Intelligence Artificielle

Compatible avec votre compte Binance, Coinbase Pro, Kraken, Crypto.com et d’autres

BTC, ETH, XRP et autres cryptos volatiles STOIC Dès 1000$

Performant en toutes situations (range, trending) TRADESANTA Compte démo

Compatible avec votre compte Binance, Binance Futures, Coinbase Pro et d’autres

Très beau terminal de trading LUX ALGO Crypto, mais aussi actions, Forex, indices, futures Stratégies très poussées

QUADENCY Pour tous les niveaux (débutant, expert)

Plusieurs types de stratégie, forte personnalisation

Compatible avec votre compte Binance, OKEX, Bitfinex et d’autres KUCOIN Plusieurs types de stratégies

Offre de bienvenue

Bot de trading crypto : les arnaques

Nous les avons listées plus haut :

Bitcoin Evolution

Bitcoin Revolution

Bitcoin Code

La Formule Française

Bitcoin Era

Bitcoin Trader

Wealth Matrix

Bitcoin Bank

Bitcoin Profit: un bot de trading fiable

Difficile de donner du crédit à ces centaines de sites qui fleurissent avec des noms conçus autour du Bitcoin : Bitcoin Evolution, Bitcoin Revolution, Bitcoin Code, etc. Les schémas sont désormais bien connus et il est facile de les reconnaître.

⚠️ Des promesses de rendement alléchantes. Trop alléchantes. La promesse d’un enrichissement rapide, sans risques, totalement passif car laissé aux mains d’experts du trading de cryptos.

⚠️ Une approche agressive. Des appels répétés, intempestifs via des centrales d’appel délocalisées. Une pression constante pour vous amener à déposer de l’argent, dès lors que vous avez eu l’imprudence de laisser vos coordonnées sur le site.

⚠️ Aucune visibilité sur les sous-jacents. Une pseudo-interface de trading, où apparaissent des relevés de transaction dont on n’a aucune preuve qu’il s’agisse bien de prises de position réelles.

⚠️ Aucune information sur l’équipe et les dirigeants, ni sur la localisation précise des bureaux de la société. Pas de coordonnées téléphoniques. Et surtout aucune information réglementaire de type n° d’identification fiscale, agrément, etc.

⚠️ Le recours à l’image d’une célébrité, souvent sans accord et systématiquement démenti par les intéressés par communiqué. Parmi les chouchous des crypto-arnaqueurs, on trouve Elon Musk (Tesla, SpaceX), Xavier Niel et des sportifs tels que Kylian Mbappé.

L’argent placé sur ces sites est définitivement perdu.

Robot trading vs Copy trading

Pour résumer, disons que les traders débutants ont intérêt à privilégier le copy trading par rapport au trading automatisé.

Le copy trading repose sur le mimétisme : il donne l’opportunité d’étudier les performances d’un trader confirmé, avant de décider de copier sa stratégie de trading.

➞ Les points forts du copy trading :

Le choix d’un ou de plusieurs traders : vous pouvez fractionner votre capital entre un à plusieurs traders (sur eToro, jusqu’à 100 simultanément)

: vous pouvez fractionner votre capital entre un à plusieurs traders (sur eToro, jusqu’à 100 simultanément) Le partage d’expérience : les profils de traders et leurs indicateurs sont totalement transparents, et généralement on peut leur poser des questions

: les profils de traders et leurs indicateurs sont totalement transparents, et généralement on peut leur poser des questions Pas de dépendance à internet : ou pour être plus précis, à un serveur VPS, car en cas de coupure d’Internet de votre côté, les trades ne sont pas affectés

: ou pour être plus précis, à un serveur VPS, car en cas de coupure d’Internet de votre côté, les trades ne sont pas affectés Des traders confirmés : ce n’est pas toujours le cas, mais la plupart des traders en copie tradent avec une gestion des risques bien construite, bien plus qu’avec un robot de trading en tout cas

➞ Les points faibles d’un robot de trading :

Dépendance au VPS : un expert advisor a besoin d’un serveur VPS et cela vous oblige à louer un serveur VPS avec un coût supplémentaire

: un expert advisor a besoin d’un serveur VPS et cela vous oblige à louer un serveur VPS avec un coût supplémentaire Dépendance à Internet : lorsqu’une coupure se produit sur un serveur VPS, le robot doit s’arrêter. Lorsque l’internet revient, le robot ne traite pas toujours correctement le retour sur trade

: lorsqu’une coupure se produit sur un serveur VPS, le robot doit s’arrêter. Lorsque l’internet revient, le robot ne traite pas toujours correctement le retour sur trade Attention aux stratégies : en particulier sur les robots de type grid our martingale, le nombre de positions ouvertes peut dépasser 10 simultanées, ce qui nous expose à un gros retour de bâton, à plus forte raison s’il n’y a pas de stop suiveur, ou que le stop-loss est placé trop loin (sur un support ou une résistance par exemple)

Bot de Trading vs Trading traditionnel

Il n’y a pas photo : à long terme, seul le trading traditionnel rapporte de l’argent. En matière de bot de trading, seuls les robots de trading institutionnels peuvent réellement se targuer de rapporter de l’argent.

Le trading automatique accessible aux particuliers, qui consiste le plus souvent en une stratégie d’indicateurs techniques, n’est pas rentable à long terme.

➞ Les points forts du trading traditionnel :

La pensée humaine : seul l’humain est capable de prendre en compte des situations exceptionnelles (crises, annonces économiques inattendues, etc).

: seul l’humain est capable de prendre en compte des situations exceptionnelles (crises, annonces économiques inattendues, etc). Les figures chartistes : aucun robot de trading, à notre connaissance, n’est capable de repérer des figures chartistes et des figures de chandeliers

➞ Les points faibles d’un bot de trading :

A base d’indicateurs : un bot de trading vendu aux particuliers est basé sur des éléments techniques uniquement. C’est en réalité une combinaison d’indicateurs techniques (voire un seul) qui produit des signaux d’achat et de vente. C’est au final très simpliste

: un bot de trading vendu aux particuliers est basé sur des éléments techniques uniquement. C’est en réalité une combinaison d’indicateurs techniques (voire un seul) qui produit des signaux d’achat et de vente. C’est au final très simpliste Les brokers traquent les bots de trading : un sujet polémique mais pourtant avéré. Sur MetaTrader 4, les ordres passés par un EA sont reconnaissables par un « nombre magique », que les brokers détectent et essaient de « chasser »

Psychologie et robot trading

Faut-il suivre en permanence les trades du robot ?

Malheureusement, plus la stratégie du robot sera risquée, plus il faudra surveiller celui-ci en permanence afin de suspendre son fonctionnement à des moments-clés comme des annonces économiques.

Un robot de trading n’est pas programmé pour prendre en compte ces moments de forte nervosité sur les marchés : il va continuer à placer des trades sur la base de signaux techniques (ex : croisement moyennes mobiles, stochastique, etc.) alors que ces signaux perdent toute pertinence quand les fondamentaux changent.

C’est la raison pour laquelle les types de stratégie suivants sont systématiquement déconseillés aux débutants et à ceux qui n’auraient pas le temps de suivre en permanence leur robot.

➞ Martingales

Lorsqu’un trade est perdant, le robot à martingale va doubler la mise au trade suivant. Et ainsi de suite, jusqu’à enregistrer un trade gagnant.

Ce type de jeu probabiliste, qui postule que toute série perdante a forcément une fin, est très risqué.

Exemple : vous perdez 50€, le robot mise ensuite 100€, puis si le trade est perdant il va de nouveau miser 200€. Au final, si le dernier trade est gagnant, vous allez enregistrer un gain de 50€ (=200€ – 100€ – 50€).

Certainement pas le plus rassurant !

➞ Matrices (aussi appelées « Grid »)

Le robot à matrice/grid va ouvrir une position tous les 5 points à la suite d’un signal d’achat.

L’idée est de capter un gain fixe à chaque trade, en fixant un take-profit assez rapproché. Et très souvent, il n’y aucun stop-loss !

Si la tendance se confirme, le robot va engranger un certain nombre de positions gagnantes. Les gains vont s’empiler rapidement.

Mais si la tendance s’inverse, il va cumuler rapidement un nombre important de positions, qui n’ont pas atteint leur take-profit. C’est là que le risque devient très important.

Un revenu vraiment passif ?

Le robot de trading ne peut se révéler comme une réelle source de revenus passifs que s’il vous prend le moins de charge mentale possible.

Or, il est impossible de laisser son robot trader à 100% d’autonomie. Et pour deux raisons au moins :

❌ Le robot ne sait pas réagir aux changements de fondamentaux : à notre connaissance, aucun robot de trading vendu aux particuliers ne sait « trader les news ». Tout au plus, nous avons trouvé des robots de trading qui utilisaient des données de sites (investing.com) pour arrêter de trader les jours d’annonces économiques (Non-Farm Payroll, discours de Christine Lagarde, réunion de la Fed, etc.)

❌ Un robot ne saisit pas la portée des rumeurs et du battage médiatique : les robots de trading sur CFD actions ne savent pas non plus appréhender des rumeurs. Comme nous l’avons indiqué, un robot se base sur une combinaison d’indicateurs, voire un seul indicateur. Cette vision à dimension unique est une faiblesse sur les marchés actuels.

En raison de ces limites liées à leur programmation, la majorité des traders experts reconnaissent qu’un robot de trading ne peut être une source de revenus passifs à 100%. Il se révèle plus pertinent comme un outil d’aide à la décision pour du trading manuel.

Est-ce difficile mentalement ?

Plus la stratégie de trading est risquée, plus gérer un robot de trading s’avère difficile mentalement.

Or nous avons vu que pour s’assurer d’avoir entre les mains un robot à risque limité, il faut à tout prix éviter les stratégies risquées de type martingale ou grid.

En effet, les matrices et les martingales conduisent votre robot à accumuler un nombre important de positions. Une réaction en chaîne va alors se produire :

Un nombre croissant de positions perdantes : plusieurs dizaines de pips, puis plusieurs centaines lorsque la tendance s’inverse

Des trades gagnants insuffisants : les quelques positions clôturées en profit ne suffisent plus à couvrir les positions perdantes toujours ouvertes

10, 20, 30 et jusqu’à 100% de perte en capital ! pour les moins expérimentés, la tentation est grande de clôturer soi-même des positions jugées trop risquées, et là on se retrouve rapidement avec -10%, -20% et même -80% de capital en moins …

Vous l’aurez donc compris, pour réduire la pression psychologique liée à l’usage d’un bot de trading, évitez ceux qui requièrent un effet de levier trop important ou qui cumulent trop de positions simultanées.

Bot Trading: est-ce utile d’avoir un compte démo ?

Oui, un compte démo est crucial : il vous permet de tester le robot de trading avec de l’argent virtuel, mais avec des données de marché réelles.

Qu’est-ce qu’un compte démo ?

Un compte démo est un compte alimenté avec de l’argent virtuel, qui sert principalement à tester une stratégie de trading.

Dans cet environnement sans risque, on peut donc y simuler l’ouverture de positions avec des données de marché réelles, issues du Forex, d’une cryptomonnaie, d’actions ou d’autres actifs négociables.

Le compte démo est également appelé : compte de démonstration, compte de simulation et « paper trading account » sur les plateformes de trading de contrats à terme.

Contrairement aux idées reçues, le compte démo n’est pas réservé aux débutants.

De nombreux traders confirmés font un usage intensif de leur compte démo pour tester de nouvelles stratégies ou alors un robot de trading.

Avantages d’un compte démo sur un bot de trading

Tester la stratégie de trading du bot par rapport à ce qui est annoncé par le vendeur

Tester sa performance dans différentes conditions de marché

Tester son money management et sa perte moyenne par trade

Inconvénients d’un compte démo sur un bot de trading

Pas totalement similaire aux données de marché réelles, notamment les données tick par tick

Le compte démo est limité à 30 jours non renouvelables, et ne permet pas de tester toutes les conditions de marché

Faut-il privilégier le robot trading à l’investissement long-terme ?

La réponse est non : il ne faut pas privilégier un robot de trading à l’investissement de long terme.

Un robot de trading ne rapporte pas grand-chose à long terme, mais il peut vous faire gagner des sommes intéressantes à court terme.

C’est pour cette raison que sont apparus ces dernières années les robo-advisors. Dans l’esprit, les robo-advisors combinent le meilleur des robots de trading et de l’investissement de long terme.

Leur principe est simple : à la base on trouve de puissants algorithmes de trading, et aux manettes on trouve un collège d’experts qui prennent les décisions d’investissement finales.

A long terme, les robo-advisors rapportent beaucoup plus d’argent que le trading 100% automatisé.

Des exemples de robo-advisors : eToro (avec son offre de Smart Portfolios), Yomoni et Nalo (assurance-vie).

Combien rapporte un robot de trading ?

Entre 10% et 100% mensuels, même s’il est difficile de donner un chiffre moyen précis.

La performance d’un robot de trading dépend de 4 paramètres : le type de robot la stratégie, l’optimisation et le capital de départ.

➞ Le type de robot

Pour les bots de trading crypto, il faut savoir que les robots qui existent sur le marché se divisent en 3 grandes familles :

Les bots d’arbitrage : ils comparent les prix et vous donnent des rendements marginaux

: ils comparent les prix et vous donnent des rendements marginaux Les bots de trading : à proprement parler, pouvant trader par exemple la tendance, en étudiant les volumes et les moyennes mobiles pour déterminer de bons points d’entrée

: à proprement parler, pouvant trader par exemple la tendance, en étudiant les volumes et les moyennes mobiles pour déterminer de bons points d’entrée Les bots de prêt de tokens : ils vous permettent d’accorder des prêts en échange de taux d’intérêt élevés

➞ La stratégie

Les robots de scalping sont globalement plus performants que les robots de swing trading.

C’est assez logique : il est difficile d’arriver à une rentabilité de 30% par mois avec seulement 2 prises de positions. A l’inverse, ce chiffre est réalisable avec un robot qui prend 1000 positions dans le mois.

➞ L’optimisation

L’optimisation ramène à la question de l’accompagnement. Plus le développeur vous accompagne tout au long de votre investissement, plus vous serez en mesure d’adapter le robot aux conditions de marché.

Concrètement, cela signifie modifier les paramètres de prise de position dans un contexte de marché en range, et réduire les risques dans un marché fortement haussier.

➞ Le capital

20% de 1000€ ne sont évidemment pas équivalents à 20% de 10 000€.

Dans tous les cas, n’investissez pas plus de 2000€ sur un robot de trading. Et plus de 10 000€ (ou 5% de votre portefeuille total) si vous en détenez plusieurs.

Combien rapporte un robo-advisor ?

Entre 10% et 40% mensuels, même si là encore il est difficile de donner des chiffres moyens précis.

Nous nous sommes par exemple intéressés aux Smart Portfolios d’eToro, parmi lesquels le portefeuille « TheTIE » a rapporté 250% en 2021. Vous ne serez pas non plus déçus par les autres portefeuilles, dont une majorité ont performé au-delà de 50% annuels.

Globalement, et comme nous l’avons indiqué, un robo-advisor (au croisement entre robot de trading et investissement traditionnel) est l’approche que nous recommandons.

Aperçu de quatre portefeuilles en robo-advisor chez eToro :

Smart Portfolios d’eToro : performances en 2021 et 2020 Portefeuille Risque Composition Performances TheTIE-LongOnly 7 sur 10 Cryptomonnaies avec la plus forte croissance : ajustement régulier 2021 =+250% 2020 = +180% Napoleon-X 4 sur 10 Cryptomonnaies avec le meilleur profil pour le long terme 2021 =+202% 2020 = +191% DEFI Portfolio 7 sur 10 Cryptomonnaies et projets DeFI : ETH, MANA, MATIC, BAT, ALGO et autres 2021 = +1 264% 2020 = +228% Warren Buffet – CF 4 sur 10 Grosses capitalisations américaines 2021 = +28% 2020 = +18%

Robot Trading: un moyen de diversifier son portefeuille ?

La réponse est à la fois oui et non.

Non car un robot de trading se concentre sur un seul actif à la fois. C’est tout le contraire de la diversification.

Oui car logiquement, vous pouvez lancer votre robot de trading sur plusieurs actifs simultanément. Mais cela suppose toutefois de trader sur des actifs faiblement corrélés, pour véritablement réaliser l’objectif de diversification.

Comment se lancer dans le robot trading sur Admirals ?

Ouvrir un compte

Pour ouvrir un compte chez Admirals, il y a étapes :

S’inscrire dans l’Espace Trader Faire une demande d’ouverture de compte Renseigner vos informations Transmettre les documents justificatifs

Pour s’inscrire, il faut commencer par donner son prénom, son nom ainsi qu’une adresse mail valide qui sera associée au compte de trading.

La validation de vos identifiants et mot de passe ne prendra que quelques secondes.

Votre Espace Trader sera prêt : c’est dans celui-ci que vous gérerez vos différents comptes de trading, vos plateformes (MT4 et MT5) ainsi que vos mouvements de fonds.

Demandez ensuite l’ouverture d’un compte de trading réel.

Plusieurs formulaires sont à remplir avec vos informations :

Type de client : particulier ou société

Numéro de téléphone

Résidence

Type de compte : choisir entre Prime, Invest, Risque.Limité

Devise de compte : choisir entre EUR, USD, GBP, etc.

Effet de levier : 1:30 ou moins

Une fois votre compte créé, transmettez les justificatifs requis :

Pièce d’identité : copie recto/verso de votre CNI, passeport

Justificatif de domicile : facture d’électricité, eau, gaz, ou box internet, datant de moins de 3 mois

Une fois toutes ces démarches réalisées, il faut maintenant alimenter votre compte de trading. Le dépôt est à réaliser dans votre Espace Trader, avec un moyen de paiement à votre nom : carte Visa/MasterCard, virement, Skrill, Neteller, PerfectMoney, ou un autre.

Télécharger MetaTrader 4 ou 5

Il faut se rendre sur la page de téléchargement de MT4 : Page d’accueil > Plateformes de trading > MetaTrader 4.

Un fichier nommé « admiralmarkets4setup.exe » sera téléchargé sur votre ordinateur. Exécutez-le dès la fin du téléchargement, afin d’installer le terminal MT4 sur votre appareil.

Pour examiner la liste de robots de trading disponibles, vous avez deux options :

Aller sur MQL5.com (l’équivalent de l’App Store pour MetaTrader)

Aller dans l’onglet « Market » directement dans MetaTrader

Etudier l’offre de bot de trading

Le choix d’un Expert advisor pour MT4 n’est pas aussi simple. Vous remarquerez d’emblée que les développeurs ne sont pas très transparents sur la stratégie de trading à la base de leur programme.

C’est très compréhensible, car les bots de trading sur MQL5.com ne sont soumis à aucune règle anti-copie. Un programme totalement copiable par les autres perdrait rapidement toute valeur marchande.

Il y a toutefois plusieurs critères qui vont vous permettre de cibler le bon EA.

➞ Ratio Profit moyen /Perte moyenne par trade

Pour être gagnante, une stratégie de trading doit rapporter, par trade, un gain moyen supérieur à la perte moyenne.

C’est évident, direz-vous, et c’est justement le premier aspect auquel il faut s’intéresser. Plus ce ratio est élevé, plus on peut considérer que la stratégie du robot est bonne.

➞ Pourcentage de trades gagnants

Il arrive qu’un robot affiche un pourcentage de trades gagnants assez moyen. Mais que grâce à un profit moyen très élevé, il produise plus de performance qu’un autre.

C’est très fréquent sur les robots de swing trading. Le robot affiche moins de 60% de trades gagnants, mais chaque trade rapporte en moyenne 600$ contre une perte moyenne de 40$.

➞ Drawdown

C’est la perte maximale observée. Un drawdown de 30% indique qu’à un moment donné, le robot a fait perdre 30% du capital disponible.

Plus le drawdown est élevé, plus la stratégie est risquée.

Privilégiez un robot qui rapporte 40% annuels avec un drawdown de 3%, à un autre qui rapporte 500% avec un drawdown de 80%.

➞ Personnalisation

Votre EA doit être paramétrable à 100% :

Taille des positions

Nombre de trades simultanés maximum

Horaires de trading

Niveau de stop-loss et take-profit

Mettre en place le robot

Un expert advisor est un fichier qui porte l’extension .mql ou .ex4.

Muni de ce fichier, vous allez pouvoir mettre en place le robot sur votre ordinateur, ou alors sur un serveur VPS loué par vos soins.

Dans MetaTrader 4, allez dans Fichier > Ouvrir le dossier de données.

Cela ouvre une fenêtre sur votre ordinateur, vers le répertoire du logiciel. Allez dans MQL4 > Experts pour y déposer vos fichiers .mql ou .ex4, comme le montre l’image ci-dessous :

Redémarrez votre terminal de trading MT4.

Pour activer votre EA, faites glisser le nom du robot de trading (dans la liste de vos EAs) vers un graphique de cours.

Puis activer l’auto-trading, comme sur l’image ci-dessous :

Et voilà ! Votre robot de trading est activé.