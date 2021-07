Sam Bankman-Fried affirme que FTX est neutre en carbone et que le bitcoin ” utilise beaucoup d’énergie “.

Sam Bankman-Fried, PDG de FTX, s’est attiré l’ire de la communauté aujourd’hui après avoir désigné le Bitcoin et l’Ethereum comme les deux blockchains les plus énergivores.

S’exprimant sur SquawkBox de CNBC, Bankman-Fried a annoncé que sa plateforme de négociation était devenue neutre en carbone dans le cadre de son initiative “FTX Climate“. Pour y parvenir, l’entreprise a engagé “au moins un million de dollars dans la capture et le stockage permanents du carbone et nous avons donné environ 500 000 dollars à d’autres efforts de recherche visant à atténuer le changement climatique.”

“Je pense que c’est la chose responsable à faire pour atténuer – dans la mesure où vous le pouvez – l’impact à court terme“, a déclaré Bankman-Fried à CNBC.

"It's the responsible thing to do to mitigate to the extent you can," says @SBF_Alameda on @FTX_Official climate pledge. "There are only two major cryptocurrencies that have large energy usage. It's #bitcoin and #ethereum…proof of work is where all the energy usage comes from." pic.twitter.com/lxNV7aIDxn

