Santander bloque les paiements à Binance pour les titulaires de comptes britanniques

Santander est la dernière banque à annoncer à ses clients britanniques qu’elle va bloquer les paiements vers la bourse de crypto-monnaies Binance, affirmant que cette mesure est “pour votre protection“.

Un courriel envoyé à un titulaire de compte Santander annonce qu'” à partir du 8 juillet 2021, nous allons arrêter les paiements des comptes Santander vers Binance dans la mesure du possible. ”

L’email cite ensuite le récent avertissement aux consommateurs de la Financial Conduct Authority, qui a déclaré que Binance Markets Limited ” n’est pas autorisé à entreprendre une quelconque activité réglementée au Royaume-Uni. ” Un porte-parole du régulateur a déclaré que “nous avons évidemment des problèmes” liés à l’approche de Binance en matière de procédures anti-blanchiment d’argent.

Selon un porte-parole de la FCA, “les consommateurs britanniques peuvent continuer à interagir” avec Binance Group, l’ensemble plus large et international des sociétés Binance qui n’ont pas de siège officiel. Cela signifie que les citoyens britanniques peuvent continuer à négocier sur la bourse Binance elle-même.

Santander avait précédemment annoncé qu’elle revoyait sa politique à l’égard des échanges de cryptomonnaies, après avoir signalé “une très forte augmentation des clients cherchant à acheter des cryptomonnaies” au cours des derniers mois.

Les banques britanniques prennent des mesures

Un certain nombre de banques britanniques ont pris des mesures ces dernières semaines pour limiter la capacité de leurs titulaires de comptes à accéder soit à Binance, soit aux échanges de crypto-monnaies plus généralement. Le mois dernier, NatWest a plafonné les transferts vers les échanges de crypto-monnaies, tandis qu’en début de semaine, Barclays a bloqué l’envoi de fonds à Binance par ses titulaires de comptes. Et pas plus tard qu’hier, Nationwide Building Society a annoncé qu’elle revoyait sa politique à l’égard des cryptomonnaies.

Face à la répression croissante des régulateurs, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a appelé à des “réglementations claires” tout en affirmant que “la conformité est un parcours“. Hier, la bourse a annoncé l’embauche de Jonathan Farnell, anciennement d’eToro, comme nouveau directeur de la conformité.

La bourse s’est également efforcée de maintenir ses canaux de paiement ; plus tôt cette semaine, elle a suspendu les dépôts bancaires en euros de l’espace unique de paiement en euros (SEPA).