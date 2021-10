Shiba Inu grimpe de 20% en une journée et s’approche de l’ATH

Il y a quelques jours, la valeur de Shiba Inu (SHIB) a momentanément grimpé en flèche suite à des rumeurs selon lesquelles la plateforme Robinhood allait coter cette crypto. Cette fois un élément permet de penser que Robinhood pourrait bien envisager de coter le jeton SHIB à l’avenir, ce qui a réveillé le prix qui a presque atteint son plus haut niveau historique (ATH).

BREAKING: Shiba Inu Coin $SHIB has now surged over 21% after Elon Musks Tweet. pic.twitter.com/VlB8B2fuWh

On a appris aujourd’hui que Robinhood a un sondage auprès certains clients sur les crypto-monnaies sur leurs achats de crypto-monnaies au cours des trois derniers mois.

Le jeton Shiba Inu a été inclus comme réponse, bien qu’il ne soit pas encore supporté pour le trading sur la plateforme. Pour la communauté SHIB, il s’agit d’une indication claire que Robinhood mène une étude de marché pour comprendre quelles sont les crypto-monnaies qui intéressent les clients et envisager de le lister sur la plateforme.

BREAKING NEWS: Robinhood is emailing this survey to select users of their platform.

They are including #SHIB as one of the answers to select!

Clearly doing market research on what their consumers want. pic.twitter.com/ovBNV2p0Wl

— Shiba Inu News (@ShibalnuNews) October 22, 2021