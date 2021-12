Shiba Inu, la plus grande escroquerie de l’histoire des crypto-monnaies ?

Cette accusation d’escroquerie du Shiba Inu (SHIB) a éclaté mardi lorsqu’une baleine SHIB s’est retournés contre l’un des responsables du projet, Shytoshi Kusama.

L’étrange feuilleton s’est déroulé sur Twitter mardi lorsque Ask The Doctor, une société canadienne de soins de santé qui était récemment devenue un important promoteur de Shiba Inu, a fait volte-face et a qualifié la pièce de monnaie de « plus grande escroquerie en cryptographie« . Ask The Doctor a ensuite pointé du doigt le compte de Shytoshi Kusama, chef de projet Shiba, l’accusant d’être également un escroc.

Shiba Inu accusé d’être une escroquerie

Dans une rafale d’affirmations et de contre-affirmations, Ask The Doctor a déclaré que Shiba Inu était une escroquerie, que le projet était voué à l’échec et qu’il se préparait à une descente aux enfers. Aucune de ces affirmations n’était étayée par des preuves. il a poursuivi en déclarant qu’une action en justice était en cours afin que l’identité de la personne qui se cache derrière le célèbre compte Shiba Inu « Shytoshi Kusama » soit bientôt révélée.

« Nous allons commencer notre dépôt initial de plainte contre @Shibtoken et @ShytoshiKusama au Royaume-Uni demain« , a déclaré Ask The Doctor dans l’un des nombreux tweets qui répétaient des affirmations similaires. « C’est notre obligation de protéger la communauté crypto de ces escrocs potentiels. Nous allons obtenir leurs identités. »

Suite à la menace de doxxing, Shytoshi Kusama a contre-attaqué avec une menace juridique à peine voilée de leur propre part.

Tell your legal team that it is illegal to buy a verified account to use it to scam other people. Tell them it is illegal to take people's money for a service you never provide. And if you REALLY want to come and get me… COME GET ME. It's almost time anyway… I'm ready https://t.co/jTnQydUWBt — Shytoshi Kusama™ (@ShytoshiKusama) December 21, 2021

« Dites à votre équipe juridique qu’il est illégal d’acheter un compte vérifié pour l’utiliser afin d’escroquer d’autres personnes. Dites-leur qu’il est illégal de prendre l’argent des gens pour un service que vous ne fournissez jamais« , a déclaré Kusama avant de sembler indiquer des plans d’auto-doxx dans un avenir proche. « Et si vous voulez VRAIMENT venir me chercher… VENEZ ME CHOISIR. C’est presque l’heure de toute façon… je suis prêt. »

Si les menaces et les contre-menaces ont permis de créer un de vrais remous dans la communauté Shiba sur Twitter, il semble peu probable que cela ne débouche sur d’autres actions, et encore moins sur des procédures judiciaires. Après s’être attiré les foudres et les moqueries de l’armée Shib, et avoir perdu environ 10 000 followers en 24 heures, Ask The Doctor a supprimé tous les tweets accusateurs.

Aujourd’hui, Ask The Doctor n’a plus de tweets faisant la promotion d’une crypto-monnaie, Shiba Inu (SHIB) est maintenant à un prix de 0,00003673 $, en hausse de 11,8% au cours des dernières 24 heures.