Shopify prend désormais en charge les ventes de NFT !

Shopify, une plateforme de commerce électronique de premier plan qui permet aux sites Web d’ajouter des vitrines et d’accepter des paiements, a ajouté la prise en charge des NFT, ce qui permet aux propriétaires de magasins de vendre directement les pièces de collection en cryptomonnaie sans dépendre d’une place de marché externe.

If you’ve spent 1 minute on the internet this year, you’ve seen a lot about NFTs. @Shopify we are making it easier for our merchants to sell NFTs directly through their stores, with one of the first being the @ChicagoBulls NFT store. https://t.co/Qv2wKO7RCS

— Harley Finkelstein (@harleyf) July 26, 2021