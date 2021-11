Solana dépasse Cardano et atteint son plus haut niveau historique

SOL, la monnaie native de la blockchain Solana basée sur des contrats intelligents, a vu son prix augmenter de 7 % au cours des dernières 24 heures pour devenir la cinquième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière, selon CoinGecko.

Ce faisant, elle a dépassé Cardano, qui n’a pas été en mesure de suivre le rythme de son collègue « Ethereum killer« . Le prix d’ADA est en hausse de 2% sur la journée, mais il a perdu 8% de sa valeur au cours de la semaine dernière. La capitalisation boursière de Solana est désormais supérieure à 64 milliards de dollars, contre 63,5 milliards pour Cardano.

Solana a été plus rapide que Cardano, et s’est empressé d’apporter les principaux aspects d’Ethereum – contrats intelligents, applications financières décentralisées (DeFi), NFT, etc. – à un réseau plus rapide et moins encombré et donc beaucoup moins cher à utiliser.

Bien que la rapidité du réseau s’accompagne d’inconvénients potentiels en matière de sécurité et de plusieurs jours d’interruption du réseau cette année, les chiffres restent positifs. Le prix du SOL a atteint un sommet historique de 219,05 dollars il y a tout juste huit jours, et le prix actuel de près de 213 dollars est à peine plus élevé. De plus, selon le site de statistiques cryptographiques DeFi Llama, la valeur des actifs cryptographiques dans les applications Solana DeFi a atteint un niveau record, permettant aux gens d’échanger des actifs, de gagner des intérêts et d’emprunter des fonds sans l’intervention d’un tiers.

Cardano, quant à lui, a connu un lancement difficile de ses contrats intelligents en septembre et n’a pas encore construit un écosystème comparable d’applications décentralisées.