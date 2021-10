Solana est devenu le plus grand « tueur d’Ehereum » en 2021 !

Solana est l’un des plus grands rivaux d’Ethereum. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet !

Le marché des crypto-monnaies a attiré l’attention de nombreux investisseurs dans le monde. Les crypto-monnaies comme le bitcoin et l’ethereum ont conquis les crypto-traders en tant qu’investissements les plus fiables. Mais les récentes fluctuations et l’émergence de nouvelles cryptos sur le marché commence a changer la donne. Récemment, Solana a attiré l’attention et les experts pensent qu’elle dépassera bientôt l’ethereum sur le marché.

L’ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché à la fois par la capitalisation boursière et le volume d’échange quotidien. Il a subi une quantité incroyable de transformations depuis sa création et n’a fait que continuer à croître. L’excitation autour de l’ether est due à l’acceptation croissante de la DeFi. L’adoption de la technologie blockchain pour améliorer les processus commerciaux et son utilisation comme méthode pour les transactions commerciales ont augmenté la popularité autour de l’ether, à tel point que les experts pensent qu’à l’avenir, il pourrait dépasser le bitcoin. Mais Solana battra-t-il l’éther avant cela ?

Solana est le « tueur d’Ethereum ».

Solana a connu une croissance massive au cours des dernières semaines et a actuellement une capitalisation boursière de 49,785 milliards de dollars, selon Coingecko.com. Le SOL a bondi de plus de 3200 % depuis août dernier et occupe actuellement la 6e place sur le marché des crypto-monnaies. Solana prétend être la crypto-monnaie la plus rapide du monde, avec un coût moyen de transaction de 0,00025 $.

SOL est un projet open-source qui est spécifiquement conçu pour héberger des applications décentralisées. Il a gagné en popularité en offrant aux traders de crypto-monnaies ce que la blockchain ethereum n’a pas pu offrir jusqu’à présent – des opérations plus rapides et des frais de transaction plus bas. Les négociants investissent de plus en plus dans des contrats intelligents tels que la DeFi et les NFTs. Contrairement à l’ethereum, SOL fonctionne sur l’algorithme POS (proof-of-stake), ce qui le rend plus durable pour l’environnement.

Les projets DeFi de Solana ont dépassé les 3 milliards de dollars en septembre de cette année. À l’heure actuelle, c’est l’ethereum qui détient le plus grand nombre de projets DeFi et NFT, mais l’augmentation du nombre de projets pour SOL prouve qu’il est capable de livrer une rude concurrence à l’ethereum.

SOL, qui sera le « tueur d’ethereum » en 2021, a résolu certaines des lacunes de l’ethereum grâce à sa technologie soignée. L’une des raisons pour lesquelles les négociants d’ethereum ont du mal à atteindre des volumes de transactions plus élevés est que les mineurs doivent communiquer entre eux pour savoir comment ordonner les blocs. Solana a résolu ce problème avec un système d’horodatage cryptographique qui peut accueillir 65 000 transactions par seconde.

Le potentiel de croissance de Solana ne peut passer inaperçu. Elle a largement bénéficié de l’adoption croissante de la DeFi et des NFTs. Ces développements actuels montrent qu’il y a une augmentation de l’utilisation de la technologie blockchain et, aussi, il y a un examen de plus en plus minutieux de ce qui se passe dans l’espace crypto. Compte tenu de la situation actuelle du marché, ces développements sont susceptibles de changer à l’avenir.