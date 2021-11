Solana vers une hausse de 60% avant la conférence Breakpoint ?

La conférence Breakpoint de Solana est prévue pour le 7 novembre 2021. En prévision de cet événement, les analystes prévoient une hausse du cours de SOL.

L’Ignition de Solana s’est terminée avec la participation de près de 500 projets et la blockchain layer-1 se prépare pour son prochain événement. Dans le cadre d’Ignition, le protocole blockchain a offert aux projets gagnants plus de 5 millions de dollars en prix et en financement de démarrage.

Grâce à la conférence Breakpoint, Solana vise à réunir des intervenants et des experts pour discuter des prochaines étapes de la feuille de route de l’écosystème et des plans futurs de SOL.

1/ IGNITION was #Solana ’s highest output hackathon yet, producing 500+ project submissions from teams around the globe.

La valeur totale bloquée (TVL) de la blockchain layer-1, considérée comme équivalente à la capitalisation boursière, a constamment augmenté au cours des trois derniers mois et a atteint un sommet de 12,69 milliards de dollars selon les données de DeFiLlama.

Le prix de Solana n’a pas augmenté proportionnellement à la hausse de sa TVL. Les analystes ont fait valoir qu’il y a de la place pour une croissance verticale du prix de SOL.

L’analyste en crypto-monnaies @ByzGeneral pense que Solana est prêt à atteindre un nouveau sommet historique car l’open interest reste faible. Historiquement, un open interest relativement faible est idéal pour une croissance verticale du prix de l’actif.

$SOL looks very healthy to me.

Higher prices, but less OI.

Still on its path to a new ATH I think.

Just needs a bit more ranging.

