Sotheby’s vend un diamant pour 12,3 millions de dollars en crypto-monnaie !

Sotheby’s a vendu un diamant pour 12,3 millions de dollars en crypto-monnaie, la transaction en monnaie numérique la plus chère jamais réalisée.

Sotheby’s vient d’établir le record mondial du bijou le plus cher jamais vendu en crypto-monnaie, en mettant aux enchères un diamant de 101,38 carats pour 12,3 millions de dollars en Bitcoin ou Ether vendredi.

La vente en crypto-monnaie du diamant D Flawless en forme de poire, baptisé “The Key 10138“, témoigne de “l’engagement de Sotheby’s en faveur de l’innovation“, a déclaré la société.

“Les diamants sont des clés pour comprendre l’histoire de la Terre, nous rappelant notre condition humaine et le pouvoir transcendantal de la beauté“, a déclaré Wenhao Yu, président adjoint de Sotheby’s Jewellery en Asie, à propos de la vente.

” Avec le nom ‘The Key 10138’, nous voulions célébrer cette vertu éclairante, tout en faisant allusion à la fonction cruciale des clés numériques dans le monde des NFT et des crypto-monnaies. ”

La maison de vente aux enchères a accepté les bitcoins ou les Ether par l’intermédiaire de Coinbase.

C’est loin d’être la première incursion de Sotheby’s dans les crypto-monnaies.

En mai, lors d’une vente aux enchères intitulée “DISRUPTOR OF ART MEETS DISRUPTOR OF FINANCE“, Sotheby’s a vendu une œuvre d’art de Banksy pour 12,9 millions de dollars en crypto-monnaies.

