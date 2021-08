Square enregistre 45 millions de dollars de dépréciations liées aux bitcoins au deuxième trimestre

Square a déclaré dimanche dernier que ses investissements liés au bitcoin ont pesé pour 45 millions de dollars sur le résultat d’exploitation de la société au deuxième trimestre. C’est plus du double de la dépréciation du premier trimestre.

La société de paiements numériques a révélé en février qu’elle avait acheté pour 170 millions de dollars de bitcoins, élargissant ainsi son achat d’octobre 2020. Cela représentait environ 5% des actifs totaux de l’entreprise à la fin de 2020. La divulgation de Square a eu lieu dans son rapport sur les résultats dimanche, qui a été publié plus tôt que prévu pour coïncider avec l’annonce de l’achat de la société australienne de technologie financière Afterpay dans une transaction de 29 milliards de dollars.

Les entreprises se tournent de plus en plus vers le bitcoin, qui devient de plus en plus populaire. Cependant, la plus grande monnaie numérique du monde a connu un deuxième trimestre difficile. Le cours du bitcoin a culminé au-dessus de 63 000 dollars en avril avant de tomber sous les 30 000 dollars début juillet. Lundi, le bitcoin s’échangeait à un peu plus de 39 000 dollars.

Tesla, par exemple, a enregistré une dépréciation de 23 millions de dollars liée au bitcoin au cours de son dernier trimestre, a indiqué la société dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre à la fin du mois dernier.

Square a déclaré qu’elle a tout de même constaté une “croissance significative des revenus en bitcoins d’une année sur l’autre” au cours du dernier trimestre. Les recettes en bitcoins ont atteint 2,72 milliards de dollars, soit environ trois fois plus que l’année précédente. Dans le même temps, le bénéfice brut en bitcoins était de 55 millions de dollars. Cela représente environ 2 % des recettes en bitcoins.

Le bénéfice brut de la société a augmenté de 91 % par rapport à l’année précédente, ce qui constitue un taux de croissance trimestriel record. Le revenu net hors bitcoin s’est élevé à 1,96 milliard de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 87 % par rapport à l’année précédente.