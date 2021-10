Steam bloque les crypto-monnaies et les NFTs

Steam, l’application populaire d’achat et de téléchargement de jeux vidéo, a officiellement interdit tout jeu contenant des crypto-monnaies et des NFT, empêchant ainsi plus de 50 000 titres d’être ajoutés à la plateforme.

Selon le règlement des développeurs de Steam, toute « application construite avec la technologie blockchain qui permet d’échanger des crypto-monnaies ou des NTF » ne peut plus être distribuée par Steam. Cela signifie que de nombreux jeux blockchain seront immédiatement retirés de la plateforme jusqu’à de nouveaux développements.

Les développeurs de Age of Rust, un jeu vidéo sur blockchain où les joueurs peuvent collecter des NFT, se sont exprimés sur le problème. « Nous avons choisi d’être à l’avant-garde des jeux de blockchain et des NFT. En conséquence, nous avons finalement perdu la bataille contre Steam« , ont-ils déclaré sur Twitter. « Bien que nous soyons déçus par la suppression d’Age of Rust, il n’en reste pas moins que cela affectera l’ensemble du genre de jeu blockchain. C’est un coup dur pour tout le monde. »

Community: A few minutes ago, we were notified that @Steam will be kicking *all blockchain games* off the platform, including Age of Rust, because NFTs have value. Behind the scenes, we've had good communication and have been upfront with Steam. #blockchaingames #NFT

1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q — Age of Rust (@SpacePirate_io) October 14, 2021

Valve, la société à l’origine de Steam, n’a pas encore publié de déclaration officielle expliquant les raisons de ce blocage. Certains utilisateurs ont émis l’hypothèse que cela pourrait être dû au fait que Steam ne veut pas que les jeux aient des objets ayant une « valeur réelle » dans leur boutique.

Une autre raison possible est que si un jeu Steam contient des crypto-monnaies ou des NTF, les fonctions du jeu deviendraient « une boutique dans une boutique« , ce dont Steam ne pourrait pas bénéficier jeu par jeu. En raison de la nature décentralisée des jeux sur blockchain, il pourrait être difficile pour Steam de réguler la situation si le protocole ne le permet pas. En tant qu’entreprise, Steam ne serait pas en mesure de réglementer ou de contrôler le code immuable qui existe dans la blockchain.

The future of gaming & the decentralized ownership of player assets is inevitable. #Bitcoin, #Ethereum, #Enjin, and the #NFT community is the way forward in gaming. We are part of that future, part of that choice, & proud to be an indie game developer making blockchain games. pic.twitter.com/YcMAKvDHuU — Age of Rust (@SpacePirate_io) October 15, 2021

En outre, le jeu blockchain est une technologie disruptive car certains titres permettent aux joueurs de réaliser des bénéfices à la place du distributeur, c’est-à-dire Steam. Pour cette raison, les jeux blockchain sont considérés comme un produit qui, dans leur état actuel, se heurte aux intérêts de Steam. Cela dit, il pourrait être possible pour Steam de faire des bénéfices avec un jeu blockchain si son code le permet.

À l’avenir, Steam pourrait développer ses propres itérations de la blockchain ou des NFT. Bien que le concurrent direct de Steam, Epic Games, ait assuré qu’il « ne touchera pas aux NFT« , la possibilité que Steam développe les siennes n’est pas complètement écartée.