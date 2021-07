Steve Wozniak, cofondateur d’Apple : “Le bitcoin est le miracle mathématique le plus étonnant”

Les opinions de Steve Wozniak sont parmi les plus respectées de l’univers technologique. Le cofondateur d’Apple a fait référence au bitcoin, ce jeudi 8 juillet, en affirmant qu’il est mathématiquement pur et qu’il a des qualités pour la sauvegarde de la valeur. “Woz” a participé à la récente édition de la conférence virtuelle Jalisco Talent Land Digital 2021, dans laquelle il a assuré que la première crypto-monnaie est le cyber-or.

Lors d’une rencontre avec les médias et en réponse à une question posée par CryptoNews, Wozniak a défendu le bitcoin (BTC) face à l’or et au dollar américain. Pour l’ingénieur informaticien, la crypto-monnaie la plus importante du marché pourrait défier les lois économiques et avoir un avenir prometteur.

“Le bitcoin est quelque chose qui préserve la valeur, il pourrait être meilleur que l’or parce que nous continuons à trouver de l’or. Nous pourrons peut-être fabriquer de l’or un jour, mais le bitcoin est mathématiquement pur, nous ne savons même pas qui a créé le bitcoin. C’est le miracle mathématique le plus étonnant jamais créé“, a répondu Wozniak.

Bitcoin avec émission établie

Dans son discours, Wozniak a été clair en disant que le bitcoin a déjà une émission établie et qu’il n’y aura plus de BTC après l’émission de la dernière crypto-monnaie. Sur ce point, le panéliste a déclaré que plus de 80 % des bitcoins ont déjà été extraits, de sorte qu’avec l’achèvement du processus à l’avenir, il n’y aura plus de nouvelles pièces. Actuellement, 18,7 millions de BTC ont été émis sur un maximum possible de 21 millions.

“Une chose que j’aime dans le bitcoin, c’est que personne ne peut venir et dire ‘créons plus de bitcoins’“, a souligné l’orateur. Il a également remis en question la pratique de certains gouvernements, comme celui de son pays, qui disent “créons plus de dollars“, ce qui influence la valeur réelle de la monnaie nationale et conduit à l’inflation.

La situation a été illustrée par “Woz” lorsqu’il a déclaré que quelqu’un peut acheter une voiture aux États-Unis, payer beaucoup plus de dollars pour son acquisition et croire qu’il a un véhicule plus précieux en termes monétaires, mais “ce n’est pas comme ça, plus il y a de dollars, plus c’est mauvais“, a-t-il dit.

Un autre aspect que “Woz” a souligné est que, bien qu’il pense que le bitcoin a un avenir prometteur, il n’est pas un investisseur dans la crypto-asset, c’est-à-dire qu’il ne détient pas de positions dans le BTC à long ou à court terme. En fait, il a admis qu’il est gêné par les variations que connaît la crypto-monnaie. En somme, en 2017, Wozniak avait divulgué un achat de BTC, on peut donc supposer qu’il a vendu sa position.

Les shitcoins et l’avancée des blockchains.

L’ancien développeur de 70 ans a critiqué certaines pratiques menées par d’autres projets de crypto-monnaies qui, après le “succès du bitcoin, ce qu’ils cherchent, c’est à promouvoir une marque.” Wozniak a souligné l’embauche de célébrités de différentes disciplines pour promouvoir les actifs numériques, sans tenir compte de leur réelle innovation.

“Ils engagent des célébrités, promeuvent une marque avec de la publicité pour dire qu’ils sont meilleurs que le bitcoin, mais ce ne sont que des crypto-monnaies qui n’ont aucune valeur“, a ajouté l’ingénieur, qui a également défendu la technologie dite du registre distribué (DLT) ou les blockchains.

Selon Wozniak, il y a une place dans le monde pour les réseaux blockchain qui “auront un grand impact“. La force que le conférencier y voit est que, comme ils sont immuables, personne ne pourrait modifier les données qui y ont été installées, bien que l’immuabilité soit quelque chose qui est obtenu avec la décentralisation et non une propriété inhérente de cette technologie. Parmi les secteurs qui pourraient en bénéficier figurent les registres fonciers. “Woz” a également fait référence au projet de blockchain axé sur l’énergie à Malte, dont il fait partie depuis 2019.

Par le passé, le cofondateur d’Apple a également fait référence au bitcoin en le comparant à l’or. En octobre 2017 il avait déclaré que le bitcoin “est encore plus mathématique et réglementé et que personne ne peut changer les mathématiques.“