Suivi de portefeuille crypto : quelles sont les applications de tracking disponibles ?

Investir dans une crypto-monnaie c’est bien, investir dans plusieurs c’est encore mieux. On peut se faire de l’argent rien qu’en achetant et vendant des crypto-monnaies et plus elles sont nombreuses, plus on gagnera de l’argent. Sauf que posséder plusieurs crypto-monnaies différentes et faire du trading va être assez difficile à gérer. Une application de suivi peut être très pratique pour gérer l’ensemble de devises digitales plus facilement. Comme ça, pas besoin de se casser la tête pour se retrouver au milieu de toutes ces opérations et toutes ces transactions.

Qu’est-ce qu’un tracker de portefeuille crypto ?

Un tracker de portefeuille de crypto-monnaies est une application qui agit comme interface pour le marché des crypto-monnaies. Il sert principalement à gérer l’intégralité de ses crypto-monnaies sur un seul et même écran. Ces applications facilitent énormément la gestion des investissements ainsi que la surveillance des soldes en temps réel. Si certains investisseurs se contentent d’acheter et de vendre des Bitcoins, beaucoup de traders ont besoin d’un moyen simple et efficace pour suivre leurs investissements à tout moment. Depuis la création du Bitcoin en 2009, des milliers d’autres ont vu le jour. Un bon investisseur se doit de diversifier ses placements et qui dit diversification dit problèmes de gestion. Les trackers permettent d’arranger tout ça plus rapidement.

Pourquoi utiliser un tracker de portefeuille de crypto-monnaies ?

Les crypto-monnaies ont fait du chemin depuis l’invention du Bitcoin. Maintenant, nous avons des milliers de tokens différents ainsi que de plus grandes chances de gagner de l’argent en achetant et en vendant ces crypto-monnaies au bon moment. Sauf qu’acheter beaucoup de tokens différents amène forcément à s’inscrire dans différentes plateformes et avoir plus de difficulté à gérer toutes ses crypto-monnaies.

C’est en particulier le cas pour les traders qui ont beaucoup plus de difficulté à suivre toutes leurs crypto-monnaies simultanément. Les chances pour se perdre dans tout ça sont multipliées et il est très difficile de s’y retrouver. Heureusement, des trackers de portefeuille crypto ont été conçus pour suivre un grand nombre de crypto-monnaies dans une seule et même application. Certains de ces trackers peuvent même s’intégrer aux API de ces plateformes, le suivi des crypto-monnaies peut être totalement automatisé et donc on n’a pas de soucis à se faire.

Quelles sont les meilleures applications pour suivre son portefeuille de crypto-monnaies ?

Depuis la création de ces applications de suivi de portefeuille virtuel, beaucoup d’entre elles se sont démarquées avec leurs qualités et leur facilité d’utilisation. Elles sont déjà utilisées par beaucoup d’investisseurs à travers le monde et tiennent leurs promesses en termes de performance.

Blockfolio

Certainement l’une des meilleures applications de suivi pour portefeuille virtuel, Blockfolio a su se faire une place de choix dans le cœur de beaucoup d’investisseurs et de traders. Avec son interface élégante, on peut gérer jusqu’à :

8000 actifs ;

pas moins de 300 plateformes différentes.

L’un des gros plus avantages avec Blockfolio, c’est qu’il est possible de personnaliser sa page d’accueil. On peut changer les paramètres pour faire en sorte que tomber directement sur certaines informations en ouvrant l’application. Plus besoin de faire défiler une liste interminable d’informations pour trouver ce qu’on recherche. Cela vaut aussi pour les nouvelles concernant les crypto-monnaies qui sont présentes dans le portefeuille. Blockfolio permet aussi à ses utilisateurs de suivre en temps réel l’évolution d’un actif crypto.

Coinstats

Si on cherche une bonne alternative à Blockfolio, on peut essayer Coinstats. Cette application a beaucoup de points communs avec Blockfolio parce qu’elle permet de gérer plusieurs actifs crypto en même temps et personnaliser ses actualités. Sauf que Coinstats se focalise principalement sur l’écosystème d’Ethereum. On peut suivre les parts de son portefeuille directement depuis l’application. La version Pro de Coinstats permet de surveiller 10 portefeuilles différents, se connecter à 10 comptes de plateforme d’échange ainsi qu’à ajouter 1000 transactions différentes.

On peut aussi accéder à CoinInsights et CoinStars à partir de plusieurs plateformes. CoinInsights permet aux utilisateurs de l’application de consulter toutes les statistiques en rapport avec les utilisateurs de CoinStats et des crypto-monnaies qu’ils possèdent. En ce qui concerne la version premium, elle offre plus d’avantages que la version pro. On peut y trouver une offre d’abonnement à Coinstats Community qui concentre une communauté de trading avec plus de 10 membres.