System of a Down : Serj Tankian va lancer une série de NFT sur le réseau Ethereum

Serj Tankian, chanteur du célèbre groupe System of a Down, a annoncé qu’il était prêt à lancer une série de jetons non fongibles (NFT) sur le réseau Ethereum.

La collection, intitulée « Not for Touching – The Intangible Composition« , sera composée de 21 œuvres d’art numériques, accompagnées de compositions musicales, également réalisées par Serj Tankian, rapporte le magazine Rolling Stone.

En outre, il y aura quatre ensembles d’une collection de 25 NFT qui comporteront également une réplique physique des œuvres, signée par l’artiste, et quatre versions d’un ensemble de 100 autres NFT.

Les NFT seront exposés dans une galerie interactive sur la plateforme Curio, et seront disponibles à la vente à partir du 6 décembre. Il y aura plusieurs salles simulées et des graphiques animés à grande échelle par Roger Kupelian, créateur des effets spéciaux de la trilogie du Seigneur des anneaux.

Les pièces numériques pourront être achetées avec des crypto-monnaies et en dollars américains par carte de débit ou de crédit.

Les NFT sont la prochaine étape

Selon Serj Tankian, les NFT « sont la prochaine étape« . Il estime que dans le monde des objets de collection, il n’y a pas que la musique et la peinture véritable qui peuvent être liées.

« L’art, mon art, rend ma musique plus exclusive. En d’autres termes, j’aime l’interrelation entre les créations tangibles et non tangibles« , a déclaré l’artiste, faisant référence à la capacité des NFT à être uniques, non reproductibles et limitées en quantité.

L’activisme environnemental de Tankian remis en question

L’annonce de la sortie des NFT de Serj Tankian a provoqué des remous sur le réseau social Twitter, car l’artiste compose et chante habituellement des chansons qui parlent d’environnementalisme et de protection de l’environnement.

L’un des utilisateurs de Twitter @Auricom5 lui a demandé : « N’écrivez-vous pas des chansons pour vous plaindre de la destruction de l’environnement ? »

Surprise everyone!!! I am very excited to share this news with you. These mergers of art, music, digital paintings and animation came out better than my highest expectations. Thank you @RollingStone for the premiere. More soon….https://t.co/2ECy5t2yW2#digitalart #NFT #nftartist — Serj Tankian (@serjtankian) November 22, 2021

Pour certains, il semble contradictoire que le chanteur mette en vente des NFT, en raison de la fausse croyance selon laquelle tout ce qui est lié aux crypto-monnaies et aux blockchains a un effet polluant.

Interrogé à ce sujet, Serj Tankian a répondu qu’il comprenait le souci de l’environnement et a précisé que sur la plateforme Curio, chacun de ses NFT équivaut à l’envoi de 17 e-mails.

« Faire une exposition d’art physique avec les peintures dans des boîtes, l’expédition et le voyage est beaucoup plus lourd en carbone, juste pour être clair« , a ajouté le chanteur de System of a Down.

I appreciate all of your concerns about our environment as am I. That is why I partnered up with a company, Curio, who practice lazy mining where each of their NFTs are equivalent to sending 17 emails. The company is also not just carbon neutral but carbon negative. — Serj Tankian (@serjtankian) November 22, 2021

Rock et NFTs

Serj Tankian s’est impliqué dans un monde où un autre groupe de la scène rock a récolté des récompenses d’un million de dollars, à savoir Kings of Leon.

Le groupe de rock américain a récolté plus de 2 millions de dollars US lors de la vente aux enchères de la collection NFT plus tôt cette année.

En fait, la vente a été saluée comme historique car il s’agissait du premier groupe à utiliser le réseau Ethereum pour publier son œuvre musicale.