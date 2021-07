Tether répond aux allégations de fraude bancaire de Bloomberg

Tether Holdings Limited, qui est responsable de l’émission du stablecoin Tether, a réagi à un article publié par Bloomberg, qui affirmait que le ministère américain de la Justice avait ouvert une enquête contre la société pour fraude bancaire présumée.

Tether Holdings Limited a déclaré qu’il s’agissait d’un stratagème de l’organe de presse pour “reconditionner des affirmations périmées en tant que “nouvelles”“.

Ils affirment également que cela fait partie d’une campagne visant à discréditer Tether, selon une déclaration publiée aujourd’hui, 26 juillet.

Ils disent, entre autres, maintenir un canal de communication permanent avec le ministère de la Justice américain, dans le cadre de leur engagement envers les autorités, fondé sur la transparence.

“Nous sommes fiers de notre rôle de leader industriel dans la promotion de la coopération avec les autorités gouvernementales aux États-Unis et dans le monde entier“, indique le communiqué.

Ils appellent également au calme, en assurant qu’ils continuent à fonctionner normalement.

La tempête déclenchée par Bloomberg sur Tether

Le rapport publié par Bloomberg note que les autorités judiciaires cherchent à savoir si la société a caché aux banques que ses transactions bancaires étaient liées aux crypto-monnaies.

Plus précisément, les enquêteurs ont mis l’accent sur les premières années de l’entreprise.

Le Tether et le système judiciaire américain

Un certain nombre d’allégations ont été soulevées à propos de la gestion de Tether ces dernières années. La plus importante s’est produite à New York.

En 2019, le procureur général de l’État de New York, a déposé une plainte contre l’émetteur de stablecoins et la bourse de crypto-monnaies Bitfinex pour avoir proposé illégalement des services, couvert des transactions et menti sur le soutien de la monnaie ancrée dans le dollar.

Dans le va-et-vient de Tether avec les tribunaux, la société a même dû soumettre 2,5 millions de pages de documentation à la demande des autorités.

Bien que la résolution de l’affaire ait pris deux ans, en février de cette année, Tether a conclu un accord avec le bureau du procureur général de New York pour payer une amende de 18,5 millions USD. Malgré le règlement, les autorités ont décidé que les opérations de Bitfinex et de Tether restent interdites à New York.

“Les affirmations de Tether selon lesquelles sa monnaie virtuelle était entièrement soutenue par des dollars américains à tout moment étaient un mensonge. Ces sociétés ont dissimulé le véritable risque auquel les investisseurs étaient confrontés“, a ajouté Letitia James, procureur général de New York.