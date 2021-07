The B Word : Jack Dorsey espère que le bitcoin pourra créer la ” paix mondiale “

Le but ultime du bitcoin est la paix dans le monde, a déclaré aujourd’hui Jack Dorsey, PDG de Twitter et de Square, tout en reconnaissant le caractère farfelu de son affirmation.

L’entrepreneur technologique a fait ces commentaires lors de la conférence en ligne “The B Word“, en compagnie du PDG de Tesla, Elon Musk, et de Cathie Wood, d’ARK Invest.

“Mon espoir est qu’il [le bitcoin] crée la paix dans le monde ou qu’il aide à créer la paix dans le monde“, a-t-il déclaré. “Cela peut sembler un peu ridicule, mais vous réparez ce niveau fondamental et tout ce qui est au-dessus s’améliore. C’est à long terme, mais mon espoir est définitivement la paix.”

