The B Word : Le bitcoin augmente de 7 % après les déclarations d’Elon Musk

Le bitcoin est en hausse de près de 7 % ce mercredi, s’échangeant au-dessus de 31 000 dollars après la conférence “The B Word” avec Elon Musk.

Ce mercredi, le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a participé à l’événement “The B Word“. De là, il a confirmé qu’il détient des bitcoins, des ethereums et des dogecoins, et a également précisé que sa société SpaceX ne détient que des bitcoins.

“Le bitcoin seul ne peut tout simplement pas devenir le système monétaire mondial, mais il pourrait atteindre la taille de l’ensemble du système monétaire mondial avec une deuxième couche. J’aimerais voir le bitcoin réussir“, a précisé Elon Musk ce jour.

Plus tôt dans la journée, le BTC avait plongé sous les 30 000 dollars américains, et les analystes ont déclaré que la chute pourrait s’accentuer. Mardi, il s’est échangé jusqu’à 29 720 dollars, soit une perte de 3,6 % par rapport à lundi.