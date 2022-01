The Sandbox veut lancer la « méga-cité » du métavers

La filiale d’Animoca Brands et le monde virtuel basé sur la blockchain, The Sandbox, ont annoncé que la société avait conclu de multiples partenariats à Hong Kong, et qu’elle prévoyait de créer une « Mega City » dans le métavers.

Parmi les partenaires qui ont acquis des terrains dans The Sandbox pour construire Mega City figurent le magnat hongkongais Adrian Cheng, la société de services professionnels PWC Hong Kong et l’actrice et mannequin hongkongaise Shu Qi.

Get ready for another LAND Sale! 🏙️ We’re heading to MEGA CITY! 🔹61 LANDs

🔹95 Premium LANDs (with bundled #NFTs)

🔹7 ESTATEs 🗓️ January 13th @ 1pm UTC Full details 👉 https://t.co/0DAolVHUkE pic.twitter.com/zzg1gWFYxI — The Sandbox (@TheSandboxGame) January 5, 2022

The Sandbox annonce le lancement de Mega City

Les projets de blockchain tels que Decentraland et The Sandbox ont fait l’objet d’une demande importante, car le Web3, les NFT et les métavers ont connu une croissance exponentielle ces derniers temps. Mercredi, The Sandbox a annoncé le lancement d’une « Mega City ». La firme a conclu divers partenariats à Hong Kong et deviendra « un nouveau centre culturel« , selon l’annonce.

Des stars du divertissement comme le réalisateur Stephen Fung et l’actrice Shu Qi prévoient de présenter des NFT exclusifs. « The Sandbox [prévoit] de créer un quartier passionnant de Mega City qui mettra en valeur leurs talents et leur amour de l’art et de la culture« , précise le communiqué. De plus, les fans du métavers et les utilisateurs de The Sandbox pourront acquérir des terrains à côté de Mega City.

Le SAND a augmenté de 13 785 %

Pendant ce temps, le jeton natif du projet sandbox (SAND) a perdu plus de 7% de sa valeur cette semaine, mais au cours des deux dernières semaines, SAND a gagné 6%. Les mesures depuis le début de l’année montrent que SAND a augmenté de 13 785 %. Le SAND a une valorisation boursière d’environ 5 milliards de dollars aujourd’hui et un volume d’échange mondial de 672 millions de dollars. Les statistiques indiquent que parmi les principales places de marché NFT, The Sandbox Marketplace se classe au 25e rang mondial avec 15,94 millions de dollars de ventes.

Selon les détails de la vente de terrains à venir, les nouveaux domaines de la société peuvent être vus sur la carte du monde virtuel de The Sandbox. The Sandbox précise que des terrains premium seront également disponibles avec des NFT exclusifs et la possibilité d’accueillir des événements sur la propriété. À la suite de cette annonce, The Sandbox affirme avoir acquis 165 partenaires à ce jour, dont le South China Morning Post, PWC Hong Hong, les Schtroumpfs, les Bisounours, Atari, Cryptokitties, Adidas, Snoop Dogg et The Walking Dead.