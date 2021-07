TikTok interdit aux influenceurs de promouvoir le bitcoin et les crypto-monnaies

TikTok a interdit à ses utilisateurs d’inclure des publicités et des promotions commerciales de crypto-monnaies dans leurs posts.

Désormais, les influenceurs et les créateurs de contenu, qui obtiennent des milliers de vues dans le monde, ne pourront pas inclure dans leurs vidéos des liens et des informations promotionnelles sur les produits financiers, les crypto-monnaies, les échanges, les systèmes d’investissement, les crédits, les obligations et autres, selon une annonce faite vendredi dernier, le 9 juillet 2021.

Les utilisateurs possédant des comptes créatifs ou professionnels sur TikTok, dans le monde entier, ne pourront pas non plus promouvoir du contenu de marque pour des produits liés à l’alcool, au tabac, aux contraceptifs, aux applications de rencontre, aux médicaments et aux produits pharmaceutiques, aux armes, aux suppléments et aux vitamines, aux produits sexuels, à l’achat et à la vente d’animaux, aux services financiers, entre autres. Les projets et les marques de crypto-monnaies s’ajoutent à ces éléments.

Politiques actualisées pour la protection des utilisateurs

TikTok définit le contenu de marque, dans sa publication, comme un type de contenu où l’utilisateur reçoit une compensation de valeur en échange de la publication d’un message sur une marque.

Si cette activité n’est pas interdite, pas plus que la diffusion de publicités, TikTok assure que les utilisateurs doivent respecter les nouvelles conditions générales, qui seront mises à jour périodiquement.

Bien que l’on puisse avoir l’intuition que cette restriction a à voir avec la vague d’interdictions en Chine, TikTok étant une entreprise basée dans ce pays, la vérité est qu’il n’est pas interdit dans sa totalité de publier du contenu sur les crypto-monnaies sur le réseau social.

TikTok a déclaré dans son communiqué que ces politiques sont conçues pour maintenir un environnement convivial pour ses utilisateurs. Les influenceurs pourraient susciter des attentes trop élevées chez les utilisateurs et compromettre leur intégrité financière en les amenant à prendre des risques d’investissement dans des actifs instables.

Pire encore, les utilisateurs peuvent être victimes de systèmes d’investissement frauduleux, de pyramides et d’autres offres de provenance et de crédibilité douteuses. Cette mesure vise donc à neutraliser le plus grand nombre possible de menaces potentielles.

TikTok, un espace pour les phénomènes viraux dans le secteur des crypto-monnaies.

TikTok, l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, est devenu le foyer d’influenceurs très recherchés par les marques. L’industrie des crypto-monnaies n’hésite pas à rémunérer ces personnalités en échange d’un soutien affiché à une marque dans l’un de leurs posts.

Reddit a été l’endroit à partir duquel la plupart des campagnes ont été menées pour stimuler collectivement le prix d’actifs comme AMD, GameStop, et des crypto-monnaies comme le Dogecoin (DOGE) et le Ripple (XRP), parmi beaucoup d’autres. Mais TikTok porte également une grande part de responsabilité dans ces phénomènes financiers viraux.

Les communautés de projets de crypto-monnaies téléchargent souvent du contenu éducatif sur TikTok, souvent sans frais ni surcoût pour leur initiative.

Cependant, compte tenu de la forte capitalisation que ces projets peuvent acquérir, leurs équipes de direction allouent souvent un poste pour le marketing et la publicité. TikTok et ses influenceurs sont l’un des axes de cette stratégie de marque.