Top 5 des monnaies du Metaverse construites sur Ethereum

Ethereum reste la plateforme la plus populaire pour les dApps et les pièces du Metaverse. En tant que pionnier des contrats intelligents et de la DeFi, la blockchain d’Ethereum accueille certains des acteurs les plus importants du Metaverse. Cet article présente les 5 premières pièces du Metaverse construites sur la blockchain d’Ethereum, classées par capitalisation boursière, de la plus basse à la plus élevée.

5. Alien Worlds (TLM) – 227 millions de dollars

Alien Worlds présente un Metaverse décentralisé connecté à Ethereum, WAX et Binance Smart Chain. C’est actuellement l’un des jeux NFT basés sur la blockchain les plus populaires du marché, avec plus de 200 000 utilisateurs le mois dernier.

Alien Worlds permet aux joueurs de louer des vaisseaux spatiaux et de les envoyer en mission pour découvrir le Metaverse. Lorsque les joueurs se lancent dans leur aventure en 2055, ils peuvent tomber sur Trillium (le TLM) qui incite les joueurs à continuer l’aventure

Les joueurs peuvent se rendre sur diverses planètes, qui sont toutes des organisations autonomes décentralisées (DAO) distinctes. Ces DAO reçoivent quotidiennement du Trillium par le biais des contrats intelligents, et les joueurs peuvent également recevoir une partie du TLM s’ils font partie de la DAO de cette planète.

Le TLM se négocie à 0,24 $, avec un volume d’échange de 216 millions de dollars sur 24 heures. Son offre en circulation est de 914 millions de TLM, avec une capitalisation boursière de 227 millions de dollars.

4. UFO Gaming (UFO) – 578 millions de dollars

UFO Gaming est une plateforme de jeu décentralisée construite sur Ethereum, cherchant à faire le pont entre les jeux traditionnels et la technologie blockchain.

Selon son site officiel : « UFO Gaming collaborera avec des entreprises de jeux traditionnels pour les intégrer sur la blockchain et développer de nouvelles fonctionnalités de jeu sur la blockchain. »

UFO Gaming présente le jeton utilitaire UFO, la monnaie native utilisée dans leur Dark Metaverse. Chaque planète du Dark Metaverse offrira un ensemble unique de jeux et permettra aux joueurs d’acheter des terrains via des NFT, de la même manière que Decentraland et The Sandbox l’ont mis en place.

UFO Gaming se négocie à 0,00002245 $, avec un volume de transactions de 16 millions de dollars sur 24 heures. Il y a 25,7 trillions de jetons UFO avec une capitalisation boursière de 578 millions de dollars.

3. The Sandbox (SAND) – 4,83 milliards de dollars

The Sandbox est le projet de Metaverse le plus conçu sur le marché à l’heure actuelle. Il est construit au sommet de la blockchain Ethereum et dispose d’une version téléchargeable qui offre des graphismes et une fluidité inégalés par rapport aux autres play-to-earn du Metaverse.

Bien que The Sandbox soit très similaire à Decentraland, SAND n’est pas limité par l’expérience dans le navigateur, ce qui ouvre un tout nouveau niveau d’immersion et d’interactivité pour ses joueurs.

The Sandbox domine les marchés et son récent lancement Alpha a permis aux joueurs de découvrir son univers virtuel. L’engouement a été à la hauteur des attentes car le jeu est exceptionnellement bien construit, rappelant un mélange entre Minecraft et Fortnite.

Le SAND se négocie à 5,31 dollars, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 1,9 milliard de dollars. Sa capitalisation boursière est de 4,83 milliards de dollars, avec une offre en circulation de 913 millions de SAND.

2. Decentraland (MANA) – 6,3 milliards de dollars

Decentraland est un métavers 3D basé sur la blockchain construit sur Ethereum qui permet aux joueurs d’acheter des parcelles de terrain et d’explorer l’univers virtuel. Il existe une variété d’expériences disponibles, telles que des casinos, des concerts, des galeries, et bien plus encore.

Decentraland est ouvert au public depuis février 2020 et est le projet de Metaverse 3D le plus ancien en crypto. Le seul autre projet qui se rapproche de ce que Decentraland a à offrir est The Sandbox, actuellement évalué à plus de 6,9 milliards de dollars avant leur lancement alpha.

Tout le monde peut découvrir Decentraland en visitant son site officiel et en se connectant à l’aide de MetaMask. Assurez-vous que votre portefeuille soit réglé sur la chaîne Ethereum, et amusez-vous à explorer !

Le MANA de Decentraland se négocie à 3,51 $, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 1,1 milliard de dollars. Sa capitalisation boursière est de 6,3 milliards de dollars, avec une offre en circulation de 1,83 milliard de MANA.

1. Axie Infinity (AXS) – 6,42 milliards de dollars

Axie Infinity est un jeu de collection basé sur Ethereum développé par le studio vietnamien Sky Mavis. Il présente des monstres mignons appelés Axies, que les utilisateurs peuvent améliorer avec divers attributs et envoyer au combat pour gagner des récompenses.

AXS est la crypto-monnaie ERC-20 native de la plateforme Axie Infinity. AXS est utilisé pour interagir avec la plateforme, permettant aux utilisateurs d’acheter, d’échanger et de vendre leurs Axies sur leur place de marché NFT et de mettre en jeu leurs jetons pour obtenir des récompenses.

AXS se négocie à 105,69 $, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 435 millions de dollars. Axie Infinity a un stock total de 270 millions, avec un stock en circulation de 60,9 millions.La capitalisation boursière d’AXS est de 6,42 milliards de dollars.