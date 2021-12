Trois jeux sous-estimés du Metaverse sur Solana à surveiller en 2022

Les crypto games du Metaverse vont être la prochaine grande hype en 2022. La plupart des projets en sont encore aux premiers stades de leur développement, mais nous avons déjà quelques leaders comme Decentraland et The Sandbox avec des valorisations de plusieurs milliards de dollars.

L’écosystème cryptographique évolue rapidement, et il y a toujours de nouvelles pépittes en devenir. Examinons trois jeux cryptographiques sous-estimés du Metaverse construits sur Solana à surveiller en 2022.

Genopets est le premier jeu NFT move-to-earn au monde. Pensez à PokemonGo, mais construit sur Solana et intégré avec un modèle play-to-earn.

L’aspect « move-to-earn » du jeu permet aux joueurs de connecter leur Fitbit à leur Genopets et de gagner des jetons. Ces jetons peuvent ensuite être utilisés pour fabriquer des objets de valeur et améliorer le style et les performances de votre Genopet.

Un autre aspect remarquable du jeu est l’arène de combat, qui vous permet de vous affronter dans des mini-jeux au rythme rapide pour obtenir des objets et des sets de mouvements en récompense de vos adversaires.

Actuellement, les utilisateurs peuvent découvrir une démo du jeu et s’inscrire sur la liste d’attente de la bêta publique pour un accès anticipé. Genopets a l’un des meilleurs designs que j’ai vus, ce qui en fait l’une de mes pièces préférées à surveiller pour 2022.

Un autre projet extrêmement sous-estimé sur Solana est Synergy Land un jeu ARPG play-to-earn dans le Metaverse.

Synergy Land est un projet sous-estimé car le PDG de la société, Carlos Bolaños, a été Senior Gameplay Animator chez Ubisoft pendant plus de trois ans. Carlos Bolaños a travaillé sur plusieurs jeux Assassin’s Creed chez Ubisoft, ce qui signifie que Synergy Lands aura un look incroyable !

En outre, l’équipe de Synergy Land compte plus de dix autres animateurs ayant de nombreuses années d’expérience dans la conception et la modélisation 3D.

Synergy Land pourrait exploser en popularité en 2022 si l’équipe parvient à livrer un produit fonctionnel d’ici la fin de l’année prochaine.

Aliens VS People est le premier jeu NFT multijoueur entièrement sur chaîne construit sur la blockchain Solana. Il s’agit d’un jeu de guerre intergalactique de type bataille navale alimenté par une collection d’avatars NFT.

Regardez cette démo impressionnante du jeu à venir :

Actuellement, l’équipe se prépare pour un ming public le 19 décembre. Les utilisateurs peuvent participer en soumettant un formulaire google doc avec leurs adresses de portefeuilles.

50 WHITELISTS TO WIN

How to participate?

Fill out this form: https://t.co/WH1ZinJxHM

And if you're chosen, we'll put you in green in Discord!

You will have access to a special category, with VIP members and all the information about the presale launch (this Friday) 🥳

— Aliens VS People | Public Mint on December 19th 🔥 (@AliensVsPeople) December 15, 2021