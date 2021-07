Tyson Fury gagne par KO sur la place de marché NFT de Binance

Le boxeur et champion des poids lourds Tyson Fury a gagné 987 000 USDT après avoir mis aux enchères l’un des jetons non fongibles (NFT) de sa collection sur la plateforme HoDooi basée sur la Smart Chain (BSC) de Binance.

Le jeton de Fury, appelé Lineal by Tyson Fury, montre le combattant dans une illustration avec deux ceintures symbolisant les championnats qu’il détient et porte également une couronne sur laquelle on peut lire “Gypsy King“.

Le gagnant de la vente aux enchères, outre la NFT, a reçu un tableau reprenant la même image symbolique, signé par Fury. En outre, il a reçu un gant de boxe signé et une vidéo du boxeur félicitant le gagnant des enchères, a déclaré HoDooi dans un communiqué publié le 20 juillet.

Selon la place de marché HoDooi, la vente aux enchères NFT du boxeur d’origine britannique a été l’une des enchères les plus lucratives à ce jour dans le domaine sportif. Le jeton de Fury est suivi par celui du footballeur portugais Cristiano Ronaldo, qui a été vendu pour 289 920 USD (seulement…).

Fury peut gagner plus d’argent avec les NFTs.

Les gains symboliques de Fury ne sont pas encore terminés. Une collection de cinq NFT du boxeur, conçue par l’artiste britannique George Rollo, qui a ensuite travaillé avec des artistes tels que Drake et 50 Cent, est toujours en vente sur HoDooi.

Les jetons sont en vente sur Binance Coin et le stablecoin Tether. Les NFT sont classés par catégories allant de Diamant, Platine, Or, Argent et Bronze. Toutes les images représentent Fury en costume, les poings levés.

Dans le cas des NFT Diamant, ils en ont sorti 250 et en ont vendu 4, chaque jeton étant évalué à 1 000 USD, la catégorie Platine a vendu un des 350 disponibles, au prix de 800 USD.

Le prix des NFT de la catégorie Or est de 700 USD. Un seul NFT de 500 a été vendu. La dernière catégorie est la catégorie Bronze ; il s’agit des NFT les moins chers, d’une valeur de 250 USD chacun. Au moment de la rédaction de cet article, aucun n’a été vendu.

La vente du jeton aurait été le début parfait de ce qui était censé être le retour sur le ring du Gypsy King pour affronter l’Américain Deontay Wilder le 24 juillet dans sa première défense du titre. Cependant, Fury et une partie de son équipe ont contracté un coronavirus et le combat a été reporté au 9 octobre.